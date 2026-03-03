사진 제공=넷플릭스

따뜻한 봄 바람이 불어오고 있다. 스타들도 포근한 날씨에 맞춰 누구나 참고하기 좋은 봄 스타일링을 선보였다.봄이 성큼 다가온 만큼 김태리는 화사한 컬러감이 돋보이는 트위드 원피스를 입고 tvN '방과후 태리쌤' 제작발표회에 등장했다. 허리 라인은 잘록하게 잡아주고 무릎 위까지 올라오는 실루엣은 페미닌한 매력을 배가시켰다.특히 봄 시즌과 잘 어울리는 파스텔 톤의 믹스 트위드 텍스처는 김태리의 산뜻한 느낌을 돋보이게 했다. 과한 액세서리는 없었지만 트위드 특유의 고급스러운 질감이 느껴져 우아한 분위기를 완성했다.골드 톤의 주얼리를 착용해 트위드의 질감과 조화를 이루도록 했다. 화려하게 튀기보다는 섬세한 디자인으로 은은함을 강조했다. 절제된 룩은 김태리의 단아한 이미지를 완성하는 핵심 요소가 됐다.한지현이 MBC '찬란한 너의계절' 제작발표회서 트렌디한 감성을 자랑했다. 특유의 프렌치 클래식 감성과 잘 맞아떨어지는 스타일링으로 시선을 사로잡았다.프릴 블라우스는 프런트 라인을 따라 더해진 러플 디테일이 포인트이며 은은한 블루 스트라이프 패턴이 눈길을 끈다. 여기에 베이직한 버튼, 시그니처 하트 로고로 포인트를 준 가디건을 입어 페미닌한 무드를 완성했다.하의는 큰 벨트 장식이 더해진 고트 스웨이드 가죽 소재의 스커트를 선택했다. 가디건과 컬러를 맞춰 고급스러운 분위기를 뽐낸다. 세련되면서도 여성스러운 스타일링이라 하객 룩이나 오피스룩으로도 적합하다.에스파 카리나가 넷플릭스 '미스터리 수사단2' 제작발표회에서 군더더기 없는 슬림핏을 자랑했다. 미니 기장의 흰색 원피스를 입고 탄탄한 각선미를 강조했다.카리나가 착용한 브랜드 J사의 원피스는 화이트 플로럴 레이스 소재를 사용했다. 화려한 비즈 장식이 더해져 얼굴을 반짝반짝 빛나게 해준다. 여기에 톤온톤 화이트 플랫폼 메리제인 펌프스를 착용해 우아함을 극대화했다.또 고급스러움의 결정적인 포인트를 준 포인트는 바로 명품 브랜드 B사의 콰트로 클래식 컬렉션 액세서리다. B사의 4가지 고유 코드가 결합된 스터드 타입의 귀걸이는 영롱함을 더했다. 같은 라인의 반지를 레이어드해 포인트를 주기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr