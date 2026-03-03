랄랄, 코 성형만 3번째라 베테랑…부기 싹 빠진 모습

크리에이터 랄랄이 성형 후 만족감을 보였다.최근 랄랄은 코 성형 이후 동영상을 올렸다. 랄랄은 날렵한코끝을 자랑했다. 지난주보다 부기가 많이 빠진 모습을 버였다.실제로 그는 자신의 유튜브에서 "러닝 머신도 산책하듯 조금씩 타고 잠을 많이 자야 한다. 베개 높게 해서 기대서자면 된다. 잘 자고 잘 먹고 잘 쉬어야 회복이 빠르다. 무리하지 않는 정도로 많이 움직이면 부기가 금방 빠진다"고 조언했다. 이어 "솔직히 재수술 3번째지만 일주일 차에 이렇게 멍, 부기 없는 거 처음 본다고 주변에서 다들 그런다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr