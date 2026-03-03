사진=한지민 SNS

사진=한지민 SNS

배우 한지민이 편집의 아쉬움을 달랬다.한지민은 지난 2일 자신의 인스타그램에 "구매팀 이의영입니다!🥛🐟🍓"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 한지민이 촬영을 위해 수산시장부터 농장 옷차림까지 다양하게 소화하고 있는 모습. 특히 한지민은 편집돼서 방송에는 나오지 못한…🥲"이라며 자신의 옷차림이 방송 전파를 타지 못한 아쉬움을 드러냈다.한편 한지민은 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연 중이다. 해당 작품은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나면서 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그린다.한지민은 극 중 일에서는 탄탄대로를 달리지만 연애에서는 정체 구간을 좀처럼 벗어나지 못하는 이의영 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr