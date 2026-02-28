[공식] '55세' 강호동, 서점 사장님 됐다…예능 뜸하더니 13년 만에 경사, 3월 6일 오픈 ('강호동네서점')

/ 사진=텐아시아DB

쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'이 오는 3월 6일 오후 4시 첫 공개를 확정했다. 현재 JTBC '아는 형님'만 고정으로 출연 중인 강호동(55)은 서점 사장님으로 변신한다.'강호동네서점'은 목소리는 크지만 마음은 여린 INFP 책방 사장님 '호크라테스'(강호동)가 책방을 찾아 온 손님과 서로의 인생을 펼치고 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼다. 13년 만에 단독 토크쇼로 돌아온 ‘국민 MC’ 강호동이 대한민국 각 분야의 화제 인물들을 자신의 아늑한 책방으로 초대해, 특유의 에너지 넘치는 질문으로 그들의 이야기를 유쾌하게 이끌어낼 예정이다.공개된 포스터 속 강호동은 세상에서 가장 귀여운 동네 ‘강호동’에 문을 연 책방을 배경으로, 누군가의 인생작들 사이에서 인자한 미소를 짓고 있다. 빼곡히 쌓인 책들 사이에서 빛나는 그의 호기심 어린 눈빛은, 이제껏 본 적 없는 ‘러블리한 철학자’ 호크라테스의 탄생을 알린다. 손님들에게 던질 날카로우면서도 따뜻한 질문들이 시청자들에게 어떤 새로운 울림을 줄지 기대감을 높인다.함께 공개된 티저 예고편은 “세상의 문은 항상 질문하는 사람에게 먼저 열린다”는 소크라테스의 명언으로 시선을 집중시킨다. 그의 마지막 제자 ‘호크라테스’는 수천 년간 철학자, 운동선수, 조언자를 거쳐 인간을 탐구해 온 ‘범우주적 존재’라는 독특한 세계관을 선보인다. 영상 말미, “책을 좀 팔러 왔는데요”라는 짧은 음성만으로도 압도적인 아우라를 풍기는 첫 손님의 등장은 긴장감과 궁금증을 모은다.'강호동네서점'에는 톱스타부터, 대한민국을 뒤흔든 화제의 인물, 그리고 예능에서 보기 힘들었던 의외의 인물들까지 다채로운 손님들이 ‘인생 책 한 권’을 들고 문을 두드린다. 특히 그 어떤 날카로운 질문에도 흔들림 없던 손님들이, ‘호크라테스’ 특유의 순수한 통찰과 INFP다운 섬세한 공감에 무장해제되며 어디서도 볼 수 없던 ‘인생 책방’을 함께 완성해 갈 예정이다.'강호동네서점'은 오는 3월 6일부터 매주 금요일 오후 4시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr