사진=FNC엔터테인먼트

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우의 앙코르 팬미팅이 전석 매진됐다.최립우의 국내 앙코르 팬미팅 2026 Chuei Li Yu Encore Fan Meeting 'Drawing Yu : Exhibition'(2026 최립우 앙코르 팬미팅 '드로잉 우 : 엑시비션')이 지난 26일 티켓 오픈과 동시에 3회차 모두 전석 매진을 기록하며 막강한 티켓 파워를 입증했다.이번 공연은 지난 12월 열린 최립우의 첫 단독 팬미팅 'Drawing Yu'의 앙코르 팬미팅이다. 당시 첫 단독 팬미팅 또한 티켓 오픈 직후 초고속으로 매진되며 추가 회차를 오픈, 총 4회차 전석 매진을 기록한 바 있다. 이후 타이베이, 마카오, 방콕 등 아시아 주요 도시에서 동명의 팬미팅을 성황리에 마친 최립우는 공연장 규모를 한층 확대해 더 많은 팬들을 앙코르 팬미팅에서 만나게 됐다. 최립우는 이번 앙코르 팬미팅에서 지금까지 팬미팅을 통해 느꼈던 감정, 팬들과 쌓아온 시간들을 하나의 전시처럼 되돌아볼 예정이다.Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 얼굴을 알린 최립우는 지난 12월 가요계에 정식 데뷔해 솔로 아티스트로서 눈부신 행보를 펼치고 있다. 첫 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)으로 초동 11만 장을 돌파하며 각종 음반, 음원 차트에서 유의미한 기록을 세웠고, 데뷔 후 첫 시상식인 '제2회 디 어워즈'에서 3관왕을 달성하며 괄목할 만한 성장을 보여주고 있다. 여기에 앙코르 팬미팅까지 전석 매진을 기록하며 남다른 인기를 증명한 최립우의 행보에 귀추가 주목된다.최립우의 앙코르 팬미팅 'Drawing Yu : Exhibition'은 다음 달 21~22일 서울 중구 장충체육관에서 개최된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr