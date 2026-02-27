사진=16기 옥순 SNS

'나는 솔로' 16기 옥순이 결혼을 준비 중인 근황을 전했다.지난 26일 옥순은 자신의 인스타그램을 통해 "많은 분들이 근황을 물어봐 주셔서 조심스럽게 전해요"라면서 말문을 열었다.그는 "아프거나 힘든 일은 아니고, 제가 결혼을 준비하고 있어요. 곧 좋은 소식으로 인사드릴게요"라며 새로운 시작을 알렸다.함께 공개된 사진에는 꽃다발과 손편지가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 예비 신랑이 작성한 것으로 보이는 손편지에는 "마이 피앙세, 나라에게", "같은 곳을 바라볼 수 있는 인생의 동반자가 될 수 있는 기회를 줄래? 사랑해!" 등의 문구가 적혀 있었다.앞서 옥순은 지난해 7월, 예비 신랑과의 혼전 임신을 알려 많은 축하를 받았다. 그러나 옥순은 "안정기에 들어서서 괜찮을 줄 알았지만, 제 부주의로 예상치 못한 이별을 했다"며 한 달 만에 유산 소식을 밝혀 안타까움을 자아냈다.한편 옥순은 2023년 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 돌싱특집 16기 방송에 출연했다. 이후 다른 예능에도 출연하면서 현재 인플루언서로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr