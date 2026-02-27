사진=텐아시아DB

사진=tvN, 넷플릭스

배우 김태리의 도전이 빛나는 이유는 무엇일까.지난 22일 첫 방송 된 tvN 예능 프로그램 '방과후 태리쌤'에서는 초보 선생님으로 변신한 김태리의 좌충우돌 수업기가 그려졌다.김태리는 전교생이 18명인 폐교 위기의 시골 학교에서 7명의 아이와 연극반을 꾸리게 됐다. 모든 게 생소하고 어색한 상황에서 서툴지만 매사 열의를 다했고, 보다 나은 수업을 향한 고민을 거듭하며 단단한 책임감을 내비쳐 깊은 인상을 남겼다.첫 고정 예능 신고식을 무사히 마친 김태리의 선생님 변신은 방송 전부터 많은 궁금증과 관심을 모았다. 그간 다양한 시도들로 끊임없이 낯선 영역과 마주하고 부딪히며 자신만의 스펙트럼을 넓혀왔기 때문이다.앞서 드라마 '정년이'에서는 여성국극이라는 센세이셔널한 소재에 뛰어들어 판소리에 도전했다. 소리 천재 윤정년을 설득력 있게 표현하기 위해 방영 전부터 3년간 판소리에 매달렸고, 소리는 물론, 사투리 연기, 안무까지 섭렵하는 각고의 노력을 보여줬다. 이에 따라 김태리는 평단의 뜨거운 찬사를 얻었고, '정년이' 또한 화제성과 시청률을 모두 석권했다.애니메이션 '이 별에 필요한'에서는 더빙에 나섰다. 화성 탐사를 꿈꾸는 우주인 난영의 희로애락을 온전히 담아내기 위해 캐릭터 구축부터 실사 촬영까지 제작의 전 과정에 참여하는 열정을 쏟았다. 또한 억양, 어감, 호흡 등을 세밀하게 조율한 밀도 높은 목소리로 인물에 생명력을 불어넣으며 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡았다.그렇기에 김태리의 이번 도전 역시 그 의미가 남달랐다. 여러 처음의 순간들을 성공이란 결과로 이끌어 왔지만, 그 과정을 고스란히 나타 적은 없었다. 잘 갖춰진 완성물이 아닌, 흔들리고 고민하는 시간까지 솔직하게 담아냈기에, 그녀의 인간적인 면모는 더욱 진정성 있게 다가올 수밖에 없다.김태리의 새로운 시작은 완벽하지 않기에 진솔했고, 그래서 더 큰 응원을 자아냈다. 잘 해내고 싶은 욕심과 사명감에 짓눌리면서도 자신을 계속해서 다그치고 포기하지 않는 모습은 공감을 불러일으켰고, 또 한 번의 성장을 예감하게 했다.이제 막 첫걸음을 내디딘 초보 선생님 김태리가 아이들과 함께 만들어갈 연극 무대, 관계 변화, 그리고 그 속에서 보여줄 성장 서사가 벌써 기다려지는 가운데, 이는 매주 일요일 저녁 7시 40분 방송되는 '방과후 태리쌤'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr