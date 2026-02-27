손연재 / 사진 = 손연재 유튜브 채널 캡처

전 리듬체조전수 손연재가 이사 소감을 전하며 한강뷰 전경을 공개해 눈길을 끌었다. 이는 결혼 4년만이다.26일 유튜브 채널 '손연재 sonyeonjae'에는 'VLOG 4년동안 잘지낸 한강뷰 집 안녕 우당탕 집 정리 + 24개월 준연이 생일도 알차게 보낸 2월'이라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 손연재는 아들과 함께 집 마당에서 즐거운 시간을 보냈다. 그는 "이제 이 집 빠빠이야. 우리 4년 동안 잘 살았어"라며 작별을 고했다. 이어 "준연이는 엄마 뱃속에서 1년, 태어나서 2년을 함께 보냈다"고 덧붙였다.손연재는 "막상 떠나려니 여러 감정이 든다"고 털어놨다. 또 통창 너머의 한강뷰를 공개하며 "이런 뷰도 있었다. 이제 (이사)가면 한강뷰는 없다"라고 아쉬움을 표했다.앞서 그는 지난해 자신의 유튜브 채널에 '체조요정 손연재의 한남동 신혼집 최초 공개'라는 영상을 통해 집 내부를 소개한 바 있다. 해당 영상에서 그는 "여기는 잠시 머무는 집이고, 2~3년 뒤에 공사해서 이사를 가기로 했다"며 "잠시 있는 집이다"라고 설명한 바 있다.한편 손연재는 2022년 9살 연상의 금융인과 결혼해 2년 뒤 아들 준연 군을 출산했다. 그는 2023년 이태원의 신혼집을 남편과 공동명의로 현금 72억 원에 매입했다는 사실이 알려져 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr