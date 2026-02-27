사진=온라인 커뮤니티

'환승연애4' 출연자 성백현과 치어리더 안지현의 열애설이 다시 불거졌다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 성백현과 안지현의 목격담을 담은 동영상이 게재됐다.공개된 영상에는 성백현과 안지현으로 추정되는 두 사람이 마스크와 모자로 얼굴을 가린 후 팔짱을 낀 채 아파트 단지로 들어가고 있다. 이들은 마트에서 장을 본 듯 짐이 가득한 봉지를 들고 주변을 살폈다.두 사람의 열애설은 이번이 처음이 아니다. 최근 안지현의 모바일 메신저로 추정되는 사진이 확산되면서 성백현과의 열애설에 불을 지폈다. 해당 프로필에는 성백현과 밀착된 포즈로 찍은 커플 사진이 다수 포함됐다. 또 연인 사이의 기념일과 애칭을 암시하는 듯한 문구들이 업로드돼 두 사람이 실제 연인 관계라는 의혹이 제기됐다.성백현은 전 여자친구였던 박현지와 '환승연애4'에 출연했다. 그는 방송서 박현지와 재결합이 아닌 새로운 인물 최윤녕을 선택해 최종 커플이 됐다. 그러나 두 사람은 팬들의 질문에 대답하는 영상을 통해 "친구로 잘 지내고 있다"며 현실 커플로 이어지진 않았음을 각자 밝혔다.성백현 역시 박현지와의 재결합 의혹에 "서로 응원해주는 사이다. 연락은 잘하고 있지 않지만 서로 응원하는 건 알아줬으면 좋겠다"라고 해명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr