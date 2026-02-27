'환승연애4' 출연자 성백현과 치어리더 안지현의 열애설이 다시 불거졌다.
최근 한 온라인 커뮤니티에는 성백현과 안지현의 목격담을 담은 동영상이 게재됐다.
공개된 영상에는 성백현과 안지현으로 추정되는 두 사람이 마스크와 모자로 얼굴을 가린 후 팔짱을 낀 채 아파트 단지로 들어가고 있다. 이들은 마트에서 장을 본 듯 짐이 가득한 봉지를 들고 주변을 살폈다.
두 사람의 열애설은 이번이 처음이 아니다. 최근 안지현의 모바일 메신저로 추정되는 사진이 확산되면서 성백현과의 열애설에 불을 지폈다. 해당 프로필에는 성백현과 밀착된 포즈로 찍은 커플 사진이 다수 포함됐다. 또 연인 사이의 기념일과 애칭을 암시하는 듯한 문구들이 업로드돼 두 사람이 실제 연인 관계라는 의혹이 제기됐다.
성백현은 전 여자친구였던 박현지와 '환승연애4'에 출연했다. 그는 방송서 박현지와 재결합이 아닌 새로운 인물 최윤녕을 선택해 최종 커플이 됐다. 그러나 두 사람은 팬들의 질문에 대답하는 영상을 통해 "친구로 잘 지내고 있다"며 현실 커플로 이어지진 않았음을 각자 밝혔다.
성백현 역시 박현지와의 재결합 의혹에 "서로 응원해주는 사이다. 연락은 잘하고 있지 않지만 서로 응원하는 건 알아줬으면 좋겠다"라고 해명했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
