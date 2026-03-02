사진=텐아시아DB

사진=MBC

26일(목) 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 다양한 형태의 본가를 둘러보기 위한 임장에 나섰다. 앞서 이 프로그램에서 고정 출연자로 활약했던 박나래는 불법 의료 시술 및 갑질 의혹 등에 휘말리며 지난해 12월 하차했고, 이후 방송 활동을 중단한 상태다..이날 방송은 'K-본가' 특집으로 꾸며져 자녀를 모두 독립시킨 집부터 캥거루족 자녀와 함께 사는 집까지 여러 형태의 본가를 소개했다. 장동민, 김대희, 신봉선이 함께 합을 맞췄던 KBS <개그콘서트>의 '대화가 필요해' 가족 콘셉트로 등장해 눈길을 끌었다. 세 사람은 극 중 가족 설정을 그대로 살린 현실감 넘치는 상황극을 펼치며, 다양한 형태의 현실 가족들을 만나 공감과 웃음을 동시에 자아냈다.첫 번째 임장지는 종로구 동묘시장 골목 안에 위치한 50년 넘은 한옥 매물이었다. 자녀들을 모두 독립시킨 부모님의 집으로, 세월의 흔적이 고스란히 남은 내부에는 옛 목욕탕이 그대로 보존돼 있었고 바가지, 빨랫비누 등 추억의 물건들이 눈길을 끌었다. 임장 도중 등장한 집주인은 1979년 약 3,000만 원에 집을 매입했다고 밝혔으며, 당시 은마아파트가 2,000만 원대였다는 설명에 출연자들은 놀라움을 내비쳤다.리모델링 없이 옛 모습 그대로 유지된 집 안에는 모델하우스에서 가져온 물건들과 테이프를 붙여 사용한 냉장고, 비닐도 벗기지 않은 오래된 밥솥, 50년 된 밍크 담요 등이 자리해 근검절약의 면모를 보여줬다. 그러나 이어진 인터뷰에서 집주인이 용산과 잠실 아파트를 분양받은 부동산 전문가라는 사실이 밝혀지며 반전을 안겼다.다음 임장지는 도봉구에 위치한 30대 캥거루족 딸과 부모님이 함께 사는 집이었다. 올해 32세라고 밝힌 딸은 월급의 20%를 용돈으로 드리며 부모님과 동거 중이라고 전했다. 거실과 주방은 전형적인 K-본가의 분위기를 풍긴 반면, 딸의 방은 아기자기한 소품들로 빈틈없이 채워져 집 안의 다른 공간과는 전혀 다른 느낌을 자아냈다.이어서 다양한 세대 분리형 집들도 공개됐다. 동대문구 이문동에 위치한 3,000세대 규모의 대단지 아파트 매물은 본 세대 거실의 문을 통해 분리 세대로 이동할 수 있는 구조로, 부모와 자녀가 공간을 나누면서도 함께 거주할 수 있는 형태였다. 또한, 딸이 결혼 후 본가로 다시 돌아와 함께 살고 있는 2층 주택도 소개됐다. 1층은 엄마가, 2층은 딸 가족이 사용하는 구조로 한 집에서 '따로 또 같이' 살아가는 또 다른 K-본가의 모습을 보여줬다.마지막 임장지는 강동구 천호동에 위치한 아파트였다. 현재 SNS 숏폼 플랫폼에서 부녀의 일상을 담은 콘텐츠로 주목받고 있는 가족이 등장했다. 무뚝뚝한 아버지와 능청스럽게 놀리는 딸의 케미로 MZ세대 사이에서 인기를 얻고 있으며, 딸은 부모님과 함께 살며 SNS 수익을 모두 부모님께 드린다고 밝혀 눈길을 끌었다. 깔끔한 신축 아파트에서 함께 살아가는 이들의 모습은 요즘 캥거루족과 공존하는 현재의 K-본가 형태를 보여줬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr