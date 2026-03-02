사진=넷플릭스

사진=유튜브 채널 '원마이크'

넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 첫 등장 때 입었던 노란색 드레스에 대해 언급했다.지난달 28일 유튜브 채널 '원마이크'에는 최미나수의 영상이 공개됐다.해당 영상에서 최미나수는 방송 이후 근황에 대해 "촬영을 마치고 미국에 돌아가서 마지막 학기를 마무리하고 졸업을 했다"며 앞으로 한국에서 지낼 예정이라고 전했다.그는 첫 등장 때 입어 화제가 됐던 저렴한 가격의 노란색 원피스에 대해 "제가 온라인에서 주문한 것"이라며 "해당 브랜드의 여름 원피스가 예쁜 편"이라고 말헸다. 그러면서 "저희 어머니가 제 체형에 맞게 피팅을 해주셨다. 엄마가 디자인을 하셔서 옷 사이즈를 줄여주셨다"고 비하인드를 소개했다.한편 최미나수는 최근 '솔로지옥5'에 출연해 인지도를 높였다. 이후 그는 지난달 초록엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 활발한 연예 활동을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr