사진=고현정 SNS

배우 고현정이 인간미 넘치는 면모를 보였다.고현정은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "정말 고마워요. 이 많은 선물에 직접 한땀한땀 만들어 주신 케이크🥹 어쩜 어쩜. 행복합니다💓"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 고현정이 지인들과 함께 자신의 생일을 즐기고 있는 모습. 특히 고현정은 저렴한 왕관과 귀걸이 등 문구용 소품과 작은 조각 케이크들에도 누구보다 행복한 얼굴을 보여주고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr