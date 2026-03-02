지드래곤/ 사진=텐아시아 DB

가수 지드래곤이 해외에서 열린 한 콘서트에서 '음력설'(Lunar New Year)을 언급한 것을 두고 일부 중국 누리꾼들이 반발하고 있다.지드래곤은 지난달 17일(현지시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 음악 축제 '크레이지 슈퍼 콘서트'에 출연했다. 당시 지드래곤은 관객들에게 새해 인사를 건네며 음력설을 언급했고, 일부 중국 팬들은 이를 문제 삼았다. 이들은 지드래곤이 '중국설(Chinese New Year)'이 아닌 '음력설'로 표현했다며 불쾌감을 내비쳤다.논란이 이어지자 서경덕 성신여대 교수는 2일 자신의 SNS를 통해 이 같은 현상을 지적했다. 서 교수는 "중국 누리꾼들의 근거 없는 억지 주장은 날로 심해져 가고 있다"며 "음력설은 중국만의 문화가 아닌 아시아권 문화"라고 지적했다. 이어 "중국 누리꾼들은 글로벌 기업 및 스타들의 표현에 더 큰 반발을 해 왔다"며 "중국 팬들의 눈치를 안 보고 올바른 표현을 한 지드래곤은 진정한 글로벌 스타였다"고 했다.그는 "최근 뉴욕타임스(NYT) 공식 SNS에서는 '음력설은 여러 아시아 국가에서 가장 중요한 명절이며 중국에서는 춘제, 한국에서는 설날, 베트남에서는 뗏이라고 알려져 있다'고 명확히 설명했다"고 강조했다.그러면서 "이제부터라도 중국 누리꾼들은 다른 나라의 문화를 먼저 존중할 줄 아는 글로벌 매너부터 배워야 할 것"이라고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr