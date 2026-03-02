사진=쇼박스 공식 계정

영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객을 돌파했다.2일 영화진흥위원회 통합전산망 집계에 따르면, 개봉 27일째인 이날 오후 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)는 누적 관객 900만 명을 돌파했다.이는 사극 최초로 천만 영화를 달성한 '왕의 남자'(50일)를 비롯해 '광해, 왕이 된 남자'(31일)보다 빠른 속도다.앞서 전날인 1일 집계된 일일 관객수는 무려 81만7205명이다. 개봉 이후 최다 일일 관객수를 기록했던 설 당일(17일, 66만1442명)을 뛰어넘어 자체 최고 기록을 경신했다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도와 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위가 함께 생활하며 벌어지는 이야기를 담고 있다. 그룹 워너원 출신의 박지훈과 배우 유해진이 주연을 맡았다.한편 장항준 감독은 지난 1월 SBS 라디오 '배성재의 텐'에 출연해 '왕과 사는 남자'가 1000만 관객을 돌파 공약으로 성형 및 개명, 귀화 등의 파격적인 공약을 내세운 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr