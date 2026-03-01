/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈, 이수근이 진행을 맡은 '무엇이든 물어보살' 방송 시간이 변경된다.27일 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 측은 "방송시간이 3월 2일부터 매주 월요일 밤 8시로 변경된다"고 밝혔다.2019년부터 방송된 '무엇이든 물어보살'은 인생의 크고 작은 고민을 안고 찾아온 사연자들에게 거침없는 입담과 따뜻한 조언을 건네는 신개념 고민상담 프로그램으로 현실적인 조언과 예능적 재미를 동시에 선사하며 꾸준한 사랑을 받아왔다.특히 보살로 활약중인 서장훈과 이수근은 날카로운 분석력과 공감 능력을 바탕으로 사연자들의 상황을 명쾌하게 짚어내며 프로그램의 중심을 단단히 지키고 있다. 때로는 직설적으로, 때로는 유쾌하게 건네는 두 사람의 조언은 시청자들에게 웃음과 위로를 동시에 전하고 있다.한편, KBS Joy '무엇이든 물어보살'은 3월 2일부터 매주 월요일 밤 8시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr