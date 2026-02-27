/ 사진제공=넷플릭스

/ 사진제공=넷플릭스

/ 사진제공=넷플릭스

배우 문상민이 극 중 키스신에 얽힌 비하인드를 솔직하게 털어놨다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '파반느'(감독 이종필)에 출연한 문상민과 만나 이야기를 나눴다.'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화다. 문상민은 극 중에서 무용수의 꿈을 접고 현실을 살아가고 있는 청년 경록 역을 맡았다.이날 문상민은 변요한과의 키스신 비하인드를 털어놓았다. 앞서 변요한과의 키스신이 선공개되면서 화제를 모았던 바. 이에 대해 문상민은 "요한이 형과의 키스는 제 의지가 아니었다"고 웃으며 말했다.그는 "형이 먼저 아이디어를 내주셨다. 그 분위기에서 장면을 확실하게 끊어가는 방식이었는데, 요한 선배가 아니면 과연 어떻게 했을까 싶더라"며 "그래서 너무 감사했다"고 전했다.극 중 연인으로 등장했던 고아성과의 키스신에 대해서도 언급했다. 문상민은 "미정(고아성 분)과의 키스는 서툴러서 좋았다. 기존 드라마에서 봐왔던 장면들과는 다르게 느껴졌다"며 "경록의 마음이 너무 앞선 키스라고 생각했다"고 설명했다.이어 "단순히 키스라는 행위를 기다린 게 아니라, 미정과 만날 수 있는 순간, 심적으로 맞닿는 부분을 오래 기다려왔다는 감정이 느껴졌다. 그래서 더 서툴렀던 것 같다. 감정에서 우러나온 장면이었다"고 덧붙였다.촬영 당시에는 능숙하게 키스를 해냈다고 생각했다는 그는 "영화를 보니 생각보다 너무 서툴더라"며 솔직한 소감을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr