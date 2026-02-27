송중기·서현진도 줄줄이 실패했는데…박진영, 위기의 JTBC 구할까 [TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

연이은 부진을 겪은 JTBC 금요시리즈가 시험대에 올랐다. 송중기, 서현진 등 유명 배우들을 내세우고도 1~2%대 시청률을 기록한 가운데, 배우 박진영이 '샤이닝'으로 분위기 반전을 노린다.다음 달 6일 방송되는 '샤이닝'은 둘만의 세계를 공유하던 두 남녀가 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛이 되어가는 과정을 그린 작품이다. 박진영은 극 중 차갑고 묵묵해 보이는 겉모습 뒤 애틋한 감성을 품고 사는 지하철 기관사 연태서 역을 맡았다. 연태서는 동갑내기 친구이자 첫사랑 모은아(김민주 분)와 핑크빛을 그린다.박진영은 이번 작품을 통해 지난해 5월 종영한 tvN 드라마 '미지의 서울' 이후 약 1년 만에 안방극장에 복귀한다. 당시 배우 박보영과 호흡을 맞추며 섬세한 연기로 호평받았던 그는 이번 작품에서 열아홉과 서른을 잇는 첫사랑의 과정을 그린다. 박진영 특유의 부드러운 이미지가 첫사랑 서사와 잘 어울린다는 점에서 방영 전부터 기대를 모으고 있다.그러나 기대만큼 좋은 성과를 낼 수 있을지는 미지수다. 앞서 JTBC 금요시리즈 '착한 사나이', '마이 유스', '러브 미'가 잇달아 1~2%대 시청률을 기록하며 아쉬운 성적을 거뒀기 때문이다. 현재로서는 전작에서 잔존 시청률 유입을 기대하기 어려운 상황이다. 이동욱, 송중기, 서현진 등 연기파 배우들을 앞세우고도 줄줄이 부진을 면치 못했다.JTBC는 지난해 7월, 매주 금요일 두 화를 연속 공개하는 금요시리즈를 신설했다. 당시 JTBC 측은 "시청자들이 꽉 찬 볼거리로 주말의 재미를 만끽할 수 있도록 하겠다"며 금요시리즈 도입 배경을 밝혔다. 하지만 성적은 기대에 미치지 못했다. 2회 연속 방송이라는 파격 편성이 오히려 시청 부담을 키우는 요소로 작용했다는 분석도 나왔다.이와 관련 하재근 대중문화 평론가는 텐아시아에 "하루에 두 회를 몰아보는 편성 방식이 시청자들의 시청 패턴과 맞지 않는 경향이 있다"고 말했다. 이어 하 평론가는 "금요일 황금시간대에는 MBC와 SBS의 금토 드라마는 물론 다양한 예능 프로그램이 포진해 있다"며 "이러한 상황에서 드라마 두 편을 연달아 시청하는 것은 시청자들에게 부담이나 지루함을 안길 수 있다"고 덧붙였다.신설된 지 1년도 채 되지 않은 JTBC 금요시리즈가 세 작품 연속 흥행에 실패하며 시험대에 올랐다. 한 업계 관계자는 "'샤이닝'마저 저조한 성적을 거둔다면 JTBC 금요시리즈 체제 전반에 대한 재검토가 불가피해질 수 있다"고 내다봤다. 이러한 상황 속 박진영이 JTBC를 살릴 구원 투수가 될 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr