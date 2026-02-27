사진=폴햄

사진=폴햄

캐주얼 브랜드 폴햄(POLHAM)이 2026년 새 뮤즈로 배우 장규리를 선정했다. 배우 송강에 이어 브랜드 얼굴로 합류한 장규리는 특유의 밝고 건강한 에너지와 꾸밈없는 자연스러운 매력을 앞세워, 폴햄이 지향하는 감각적인 데일리 캐주얼의 정체성을 폭넓은 소비자층에 효과적으로 전달할 예정이다.2022년 아이돌 그룹 '프로미스 나인'을 탈퇴한 장규리는 드라마 '사이코지만 괜찮아'를 통해 배우로서 첫발을 내디딘 이후, '치얼업', '플레이어 2: 꾼들의 전쟁', '지금 거신 전화는' 등 다양한 장르를 넘나들며 탄탄한 필모그래피를 구축해왔다. 가식 없이 친근한 무드와 흡인력 있는 연기력을 고루 갖춘 그는 특히 MZ 세대 사이에서 높은 공감과 호감을 이끌어내고 있다.폴햄 관계자는 "장규리 배우가 지닌 긍정적인 에너지와 건강미 넘치는 이미지가 폴햄의 브랜드 아이덴티티와 깊이 공명한다는 판단하에 협업을 결정했다"라며 "송강 배우와 드라마 작품을 통해 자연스럽게 쌓아온 케미스트리가 브랜드 캠페인에서도 긍정적인 시너지로 이어질 것으로 기대한다"라고 밝혔다.'Happy Together'를 브랜드 슬로건으로 내세운 폴햄은 세대와 성별을 불문하고 일상 속에서 자연스럽게 어우러지는 캐주얼웨어를 지향한다. 합리적인 가격대와 높은 활용도를 균형 있게 갖춘 아이템을 꾸준히 선보이며 캐주얼웨어 시장에서 확고한 입지를 다져온 폴햄은 안정적인 핏, 실용적인 소재를 트렌디하게 재해석하며 폭넓은 고객층의 꾸준한 신뢰를 이어가고 있다.장규리는 올해 방송 예정인 tvN 드라마 '포핸즈'의 여주인공으로 낙점됐다. '포핸즈'는 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁, 성장을 그린 작품으로, 장규리와 핑크빛 호흡을 맞출 남자 주인공으로는 송강과 이준영이 캐스팅됐다.장규리와 함께한 폴햄의 2026년 시즌 캠페인 비주얼은 순차적으로 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr