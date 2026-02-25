사진제공=NEW, 외유내강

관객들의 입소문에 힘입어 장기 흥행 궤도에 오른 ‘휴민트’가 작품의 리얼 액션을 완성한 이원행 무술감독의 일문일답을 공개한다.영화 ‘휴민트’는 총격과 추격, 인물 간의 격돌이 이어지는 장면마다 인물의 심리와 상황을 반영한 액션을 구축했다. 장르적 스펙터클을 밀도 있게 설계한 이원행 무술감독은 각 캐릭터의 성격과 감정선에 따라 액션의 리듬과 강도를 차별화하며, 스케일감과 현실감을 동시에 확보하는 데 주력했다. 류승완 감독과의 긴밀한 협업 아래 완성된 ‘휴민트’의 액션은 극장에서 체감해야 비로소 완성되는 장르적 쾌감을 선사하며 관객들의 높은 관람 만족도로 이어지고 있다.Q. 류승완 감독과는 여러 차례 호흡을 맞춰왔다. 현장에서 감독은 액션을 어떤 방식으로 주문하는 편이었나? 무술감독으로서 느낀 류승완 감독의 연출 스타일은 어떠했는지도 궁금하다.류승완 감독은 액션을 단순한 장르적 볼거리가 아닌 이야기와 감정의 흐름 안에서 기능하는 중요 요소로 보신다. 현장에서 장면의 정서와 긴장감, 리듬을 중심으로 가이드를 주시면, 무술감독은 그 기준에 맞춰 액션을 설계하고 조율하는 과정을 거친다. 단순히 멋이 있는 액션이 아닌 리얼리티를 강조하는 감독님이라 생각한다.Q. 총기, 근접 격투, 차량 추격 등 다양한 액션이 집약된 작품이다. ‘휴민트’ 액션의 핵심 콘셉트는 무엇이었나? 기존 액션 영화와 달리 특히 강조하고자 한 지점이 있었다면 무엇이었나.‘휴민트’에서 액션의 가장 중요한 가치는 ‘현실적인 긴장감’이다. 총기, 격투, 추격 등 다양한 요소가 등장하지만, 무엇보다 상황의 설득력을 확보하는 데 집중했다. 과장된 스타일보다 인물이 실제로 부딪히고 소모되는 생생한 감각을 살리고자 했다. 특히 액션의 무게감과 캐릭터의 리얼리티에 중점을 두어, 인물의 체력 변화와 감정의 흐름이 자연스럽게 연결되도록 접근했다.Q. CG를 최소화하고 실사 베이스로 진행했다고 들었다. 실제 촬영 과정에서 가장 위험했던 장면이나, 특히 공을 많이 들였던 장면은 무엇이었나.CG를 최소화한 만큼 촬영 전반에서 배우와 스태프 모두의 높은 집중력이 요구되었다. 특히 가장 공을 들인 지점은 근접 액션 장면들이다. 화려한 동작보다 타이밍과 거리, 카메라 동선 같은 요소들이 정밀하게 맞물려야 했기 때문이다. 때로는 절제된 움직임에서 더 큰 긴장감이 발생하기도 한다. 작은 디테일 하나가 액션의 리얼리티와 완성도를 좌우한다는 점에 집중해 작업했다.Q. 각 인물의 성격이 뚜렷한 만큼 액션의 톤도 달랐을 것 같다. 캐릭터별로 어떤 차별점을 두고 액션을 설계했는지 설명해달라.액션의 기술적인 차별화보다 캐릭터의 성향과 분위기를 중심으로 설계했다. 조 과장(조인성)은 효율적이고 절제된 움직임에 집중했고, 박건(박정민)은 감정이 직접 투영되는 거친 액션 톤으로 접근했다. 어떤 동작을 보여주느냐보다 인물이 그렇게 움직일 수밖에 없는 이유를 중요하게 보았으며, 액션만으로도 캐릭터의 성격과 긴장감이 자연스럽게 전달되도록 신경 썼다.Q. 조인성 배우의 액션은 세련됨과 현실성이 동시에 느껴졌다. 무술감독의 시선에서 본 조인성 배우의 강점은 무엇이었나? 현장에서의 호흡은 어땠는지도 궁금하다.조인성 배우는 기본적인 신체 밸런스와 움직임의 안정성이 매우 뛰어난 배우다. 풍부한 액션 경험 덕분에 동작 이해도가 매우 빠르고 현장 적응력 또한 뛰어나다. 무엇보다 액션을 단순한 기술 수행이 아닌 감정 표현의 연장선으로 대하는 태도가 인상적이었다. 이처럼 조인성 배우는 끊임없는 고민과 적극적인 소통을 통해 장면의 설득력을 높이는 데 결정적인 역할을 해주었다.Q. 박정민 배우의 첫 등장 액션은 특히 강렬했다. 해당 장면은 어떻게 설계했나? 촬영 과정에서 기억에 남는 에피소드가 있다면 무엇이었나.박정민 배우의 첫 등장은 물리적인 강도보다 긴장감과 분위기를 효과적으로 전달하는 데 초점을 두었다. 화려한 동작이 아니더라도 장면의 무게감과 리듬만으로 캐릭터의 존재감을 각인시키고자 했으며, 액션의 강도뿐 아니라 전체적인 흐름과 정서를 조화롭게 고려했다. 현장에서 미세한 속도감과 호흡을 조율하는 과정이 반복되었는데, 그때마다 보여준 박정민 배우의 높은 집중력과 철저한 준비 자세가 특히 인상적이었다.Q. ‘전,란’에 이어 다시 함께 작업했다. 무술감독의 시선에서 본 박정민 배우는 어떤 배우인가? 전작과 비교해 달라진 점이 있었다면 무엇이었나.이전 작업에 이어 다시 호흡을 맞추게 되어 반가운 마음이 컸다. 이번 현장을 통해 박정민 배우가 액션을 해석하고 구현하는 방식이 더욱 유연하고 정교해졌음을 느꼈다. 전작이 정제된 검술 중심의 움직임을 보여줬다면 이번 작품에서는 거칠고 현실적인 톤의 총기 및 수기 액션을 자연스럽게 소화했다. 기술적 숙련도를 넘어 인물의 감정과 서사의 맥락까지 고민하는 배우라는 점이 큰 강점이라고 생각한다.Q. 해외 로케이션 촬영인 만큼 날씨, 지형, 장비 운용 등 환경적 변수도 많았을 것 같다. 현장에서 겪은 어려움이나 인상 깊었던 순간은 무엇이었나.해외 촬영의 가장 큰 변수는 단순한 기후나 자연환경을 넘어, 현지 스태프들과의 소통에 있다. 물리적인 조건들은 어느 정도 대비가 가능하지만, 현장 작업 방식의 차이는 액션의 완성도를 크게 좌우할 수 있기 때문이다. 그래서 이번 '휴민트'는 준비 단계부터 액션 설계 의도를 현지 스태프들과 긴밀하게 공유하며 손발을 맞췄다. 특히 국가마다 다른 안전 기준이나 리허설 방식의 간극을 좁히는 데 많은 공을 들였다. 이를 위해 콘티와 프리비즈를 적극적으로 활용해 동작과 충돌 타이밍, 카메라 동선 등을 명확히 시각화하며 현장의 싱크를 정교하게 맞춰 나갔다.Q. 개인적으로 가장 애착이 가는 장면은 무엇인가? 관객들이 특히 주목해 줬으면 하는 액션 포인트도 함께 짚어준다면.모든 장면에 애착이 가지만 특히 계단 액션 신이 기억에 남는다. 해외 로케이션의 첫 액션 촬영이기도 했고, 박건(박정민)의 분노와 임 대리(정유진)의 사투가 처절하게 대립하는 장면이 잘 담겼기 때문이다. 단순히 계단을 달려 내려가는 것이 아니라 계단과 계단 사이에 몸을 던져 뛰어내리는 과감한 움직임에 공을 들였는데, 감독님께서도 이런 사실적인 포인트를 중요하게 고려하셨던 것 같다.영화 ‘휴민트’는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr