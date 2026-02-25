사진=강민경 SNS

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 남다른 클라스를 뽐냈다.강민경은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "봄 온당 설레에,, 🖤🪽"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강민경이 외국의 한 식당에 방문해 미모를 과시하며 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그가 셋업으로 착용한 의상이 현재 강민경이 CEO로 있는 의류 회사 제품으로 알려지면서 품절 대란을 예고했다.강민경은 2019년 자신의 패션 브랜드를 설립했다. 설립 초반 직원 3명으로 시작했으며, 현재는 20명이 넘을 정도로 몸집이 커졌다. 2024년에는 화장품 브랜드 사업에도 뛰어들었다.한편 2008년 다비치 멤버로 데뷔한 강민경은 2018년 유튜브 채널 '걍밍경'을 개설해 관리 비법을 비롯해 운동, 요리, 사업 일상 등을 담은 영상을 꾸준히 업로드하면서 가수 겸 브랜드 기획 및 운영자로도 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr