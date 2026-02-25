엔믹스 설윤, 박재정과 깜짝 만남 결실…오늘(25일) '지금 이대로만' 발매

엔믹스 설윤, 박재정/ 사진=텐아시아 DB

그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 가수 박재정과 호흡을 맞춘 듀엣곡 '지금 이대로만'을 발표한다.설윤과 박재정이 25일 신곡 '지금 이대로만'을 발매한다. '지금 이대로만'은 박재정의 히트곡 '헤어지자 말해요'를 만든 박재정, 박현중 콤비가 다시 한번 의기투합한 노래다. 2026년 초봄 감성을 두드릴 정통 발라드로 기대를 자아낸다.'지금 느끼고 있는 이 이별의 아픔마저 사실 아주 오랫동안 가끔씩 잊히지 않고 남아있었으면 한다'는 가사의 내용을 애절한 감성과 가창력, 오케스트라 사운드에 실어 전하며 정통 남녀 듀엣곡을 보여줄 전망이다.설윤은 그간 여러 콘텐츠에 출연해 특유의 탄탄한 성량과 음색을 선보이며 솔로 보컬로서도 역량을 입증했다. 특히 2023년 KBS Kpop '리무진서비스'에서 박재정의 '헤어지자 말해요'를 원곡에서 5키 올려 부르는 데 성공해 시청자는 물론 원곡자 박재정의 마음도 사로잡았다.이를 계기로 성사된 이번 듀엣에서 설윤과 박재정은 보컬 시너지를 발휘한다. 음원 정식 발매를 앞두고 지난 22일 인기 유튜브 채널 '제이키아웃 JAYKEEOUT'에 출연해 '지금 이대로만'을 라이브로 들려준 데 이어 23일에는 대극장에서 촬영한 라이브 클립 일부를 오픈했다. 여기에 24일 오후 6시 신곡 뮤직비디오 본편을 선공개하며 분위기를 최고조로 끌어올렸다.설윤과 박재정이 만난 듀엣곡 '지금 이대로만'은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr