사진=박초롱 SNS

그룹 에이핑크 멤버들이 깜짝 분장으로 팬들을 놀라게 했다.박초롱은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "울고 웃으면서 준비했던 콘서트🔥 (p.s.분장.. 피할 수 없다면 즐겨라..)"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 박초롱이 피오나 공주 분장을 하고 있는 모습. 막내 오하영은 영화 '아바타' 속 인물로 변장해 현역 걸그룹 멤버임에도 파격 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 에이핑크는 지난 1월 열한 번째 미니앨범 '리 : 러브(RE : LOVE)'를 발매했다. 타이틀곡 '러브 미 모어(Love Me More)'는 음악방송 1위를 차지하기도 했다. 에이핑크는 현재 콘서트 등을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있으며, 멤버 윤보미는 프로듀서 팀 블랙아이드 필승의 멤버 라도와 오는 5월 결혼을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr