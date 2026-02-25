사진=가수 겸 배우 윤아 SNS

가수 겸 배우 윤아가 영국 런던 일정을 소화 중인 일상을 공유했다.윤아는 지난 24일 개인 소셜 미디어(SNS) 계정에 노란색, 연두색 하트 이모티콘과 함께 다수의 이미지를 업로드했다.해당 게시물에는 영국 소재 명품 브랜드의 2026 겨울 컬렉션 행사에 참석한 윤아의 모습이 담겼다. 노란색과 녹색 조합의 체크무늬 코트를 착용한 윤아는 본인만의 스타일로 의상을 연출하며 시선을 모았다.특히 런던의 주요 명소인 타워브리지를 배경으로 장난을 치듯 포즈를 취한 야외 컷과, 실내에서 카메라를 응시하는 사진이 나란히 공개돼 눈길을 끌었다.한편 윤아는 작년 방영된 드라마 '폭군의 셰프'에 출연해 연기 활동을 펼쳤다. 이어 같은 해 12월에는 싱글 음원 '위시 투 위시(Wish to Wish)'를 발매하며 본업 행보를 병행한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr