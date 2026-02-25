사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 자신처럼 살 수 있는 방법을 공유했다.장원영은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "나도 같이 들을래🧘🏻‍♀️🎧🪐"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 콘텐츠 촬영에 집중하고 있는 모습. 소품에는 '장원영 되는 주파수'라는 자막이 적힌 노느북과 '장원영이 되는 50가지 방법'이라는 소제목의 '나는 장원영이다'라는 책이 있어 눈길을 끌었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 23일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr