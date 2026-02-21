사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 정준하가 유재석에 이어 공금 횡령 혐의와 무전취식 의혹까지 불거졌다.21일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '쉼표, 클럽' 유재석, 하하, 주우재, 허경환, 정준하, 박명수의 강원도 번개 모임이 이어졌다.이날 유재석에 이어 정준하의 '횡령' 혐의가 불거졌다. 정준하가 "회비 8만 500원 남았다"고 밝히자, 제작진이 "13만 500원 있어야 한다. 누가 5만원 안 낸 것 같다"고 지적한 것.결백을 주장하던 정준하는 "그럼 이게 내 돈이 아닌가보구나"라며 안 주머니에서 5만원을 꺼냈다. 순식간에 횡령 혐의를 받게 된 그는 "내가 10만원 낸 줄 알고, 5만원을 회수했다"고 설명했다. 이에 제작진은 "아침 식당에서 계산 안 해서 저희가 대신 냈다"고 밝혀 파문을 불러왔다.무전취식 혐의까지 더해지자, 멤버들은 "도둑도 이런 도둑이 없다"며 정준하를 비난했다. 앞서 7천원 횡령이 밝혀져 총무직을 내려놨던 유재석은 정준하에게 돈봉투를 빼앗으며 총무 지위를 박탈했다.정준하의 "횡령 의도 없었다"는 해명에도, 유재석은 "강릉 경찰서에 가야 한다"고 주장했다. 멤버들은 '횡령 듀오'를 향한 불신의 눈빛을 보내며 "왜 자꾸 금전 사고가 나냐"고 불만을 토로했다.박명수가 "정준하 경찰서 입건 내용 SNS에 올리겠다"고 나서자, 정준하는 "우리 엄마 보면 놀란다"고 걱정했다. 유재석은 "나도 저번에 '유재석 횡령'으로 전화 무지하게 받았다"며 공감했다.허경환은 이번 상황에 대해 "능력 안 되는 사람이 중책을 맡은 거다. 죗값 받아야 한다"며 민중의 지팡이 심판을 강력 어필했다. 하하 또한 "액수가 아닌 태도의 문제"라고 거들었고, 유재석은 "이제 갑시다. 경찰서 가면 된다"며 정준하를 연행해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr