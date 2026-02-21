사진=홍지연 SNS 캡처

'환승연애4' 화제의 출연자 김우진, 홍지연, 최윤녕이 가수 츄와 만난다.21일 텐아시아 취재 결과 김우진, 홍지연, 최윤녕이 츄의 유튜브 '지켜츄'에 게스트로 출연한다. 이번달 초 촬영을 마쳤으며 해당 콘텐츠는 오는 22일 공개된다.이번 출연이 특히 주목받는 이유는 김우진과 홍지연이 '환승연애4' 최종 커플로 이어진 뒤 현재까지도 연인 관계를 유지하고 있기 때문이다. 여기에 촬영 당시 홍지연과 룸메이트로 지냈던 최윤녕이 합류, 세 사람이 보여줄 케미스트리에 자연스레 기대가 모이고 있다.촬영에서는 '환승연애4' 이후의 근황을 중심으로 다양한 이야기가 오간 것으로 전해졌다. 세 사람은 츄와 함께 편안한 분위기 속에서 대화를 나누며 촬영을 마쳤다는 후문이다.'지켜츄'는 츄가 메인 출연자로 나서는 유튜브 웹예능이다. 약 140만 명의 구독자를 보유한 '지켜츄' 채널에 높은 화제성을 자랑했던 '환승연애4' 출연자들이 출연한다는 소식이 알려지며 공개 전부터 관심이 쏠리고 있다.한편 '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다. '환승연애4'는 16주 연속 주간유료가입기여자수 1위를 차지하고 TV-OTT 비드라마 화제성 1위를 기록하는 등 큰 인기를 얻었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr