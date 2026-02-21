사진=텐아시아 DB, 구성환 SNS

배우 구성환의 반려견 꽃분이가 무지개다리를 건넜다.구성원은 21일 자신의 SNS에 "이 글을 몇 번을 썼다 지웠다 하는지 모르겠다. 글을 쓰고 있는 지금도 인정하기 싫고 믿어지지가 않는다"며 장문의 글을 올렸다.그는 "내 딸이자 여동생 내 짝꿍 꽃분이가 2월 14일 무지개다리를 건넜다. 많은 사랑을 받은 꽃분이라 이번 생에 주신 사랑들 너무 감사했다고 꼭 말씀드리고 싶었다"고 전했다.그러면서 "이렇게 떠날 줄 알았으면 맛있는 거라도 더 많이 먹이고 산책도 더 많이 시키고 할 걸 아쉬움만 남는다. 너무 착하고 애교 많았던 꽃분아. 고마웠고 미안하고 너무너무 사랑해 우리 언제가 꼭 다시 만나자. 그곳에서 맛있는 거 많이 먹고 친구들하고 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어. 진짜 너무너무 사랑해"라며 꽃분이를 향한 애정을 내비쳤다.끝으로 구성환은 "그동안 꽃분이 이뻐해 주시고 사랑해주셔서 진심으로 감사드린다. 나도 마음 잘 추스르고 건강한 모습으로 돌아오겠다"고 덧붙였다.한편, 구성환은 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 반려견 꽃분이와의 일상을 공개했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr