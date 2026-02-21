유세윤/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=채널S, SK브로드밴드

'독박투어4' 공식 '몸짱' 유세윤이 수영복 차림으로 눈밭 위 '눕방'을 감행한다.21일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작)에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 아름다운 설경을 품은 일본 홋카이도 노천탕을 체험한 뒤, '최다 독박자'를 가리기 위해 마지막 승부에 돌입하는 현장이 공개된다.앞서 김준호가 안내한 일본 홋카이도의 자연 온천을 영접한 '독박즈'는 이날 본격 입욕에 들어간다. '몸짱' 유세윤은 과감히 상의를 탈의한 뒤, 수영복만 걸친 채 노천탕에 몸을 담근다. 또한 그는 노천탕 바로 바깥쪽 눈 위에 드러눕는 패기도 보여준다. 유세윤의 근육질 몸짱 자태와 파격 눕방에 김준호는 질투심에 불타오르고, 급기야 "숏! 베리 숏!"이라며 유세윤의 다리 길이를 디스해 현장을 초토화시킨다.노천탕 체험을 마친 '독박즈'는 마지막 독박 게임을 한다. 이번 '최다 독박자'가 하게 될 벌칙은 눈 속에 파묻혀 진짜 눈사람이 되는 것인데, 게임에 앞서 홍인규는 "이번 여행에선 제가 (독박에) 얼마 안 걸렸다. 먼저 무속인 선생님이 빨간색 옷을 입으면 기운이 좋다고 하셨는데 진짜였다!"라며 의기양양해 한다. 반면, 무속인으로부터 '독박즈' 중 새해 기운이 가장 안 좋을 것 같은 멤버로 꼽혔던 유세윤은 "위기다. 만약 내가 이번에 '최다 독박자'가 되면, 무속인 선생님이 하신 말씀이 다 맞는 거다"라면서 고개를 푹 숙인다.채널S '니돈내산 독박투어4'는 이날 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr