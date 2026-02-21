최여진, 불륜설 루머 직접 해명했다…"♥사랑에 빠진 건 돌싱 되고 한참 뒤"('관종언니')

사진=텐아시아DB

최여진이 결혼하며 생긴 불륜설을 비롯해 각종 루머에 대해 명확하게 해명했다.지난 19일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 기절한 "57세 조혜련" 남편과 신혼처럼 사는 재혼 성공한 이유 최초공개'라는 영상이 게시됐다. 이지혜, 조혜련, 최여진이 출연했다.과거 파격적인 속옷 화보를 촬영한 이유가 "예쁜 몸 보여줄 사람이 없었다"고 했던 최여진. 보여줄 사람이 진짜 없었냐는 물음에 최여진은 "전 남친 없은 지 오래됐다. 너무 일만 했다"며 "성격이 누구 하나 좋아하면 너무 푹 빠지니까 차마 빠지질 못한다"고 밝혔다.이지혜는 "결혼 당시 시끌시끌했다"고 말했다. 최여진은 초혼, 최여진 남편은 재혼인 상황 속 블륜설, 사아비 종교 연루설, 재벌 2세설 등이 있었던 것. 최여진은 "예상을 하기는 했는데 너무 과하게, 선 넘게 안드로메다로 가신 분들이 있더라"고 이야기했다. 이어 "이런 걸 다 이겨내고 잘 사는 모습 보여주면 응원해주지 않을까 싶다. 지금도 응원해주시는 분들 많다"고 했다. 조혜련은 "여진이와 남편이 잘 살아내고 시간이 좀 지나면 '그게 진짜가 아니었구나' 한다"고 응원했다.사이비 종교 연루설에 대해 최여진은 "남편이 하는 업장 이름이 공교롭게 가평에 있는 한 종교의 이름과 같더라"고 전했다. 심지어 "거기서 전화가 왔다. 피해를 보고 있으니, 제발 아니라고 얘기해달라고 하더라"고 설명했다.재벌 2세설에 대해서는 "우선은 머리 스타일 때문에 그런 영향도 있는 것 같다"고 말했다. 또한 여의도 불꽃놀이 직관, 기업 로고가 들어간 우산을 든 모습 등을 루머의 이유로 추측했다. 출연자들은 최여진 남편은 재벌 2세가 아니라고 팩트를 확인했다.불륜설 루머에 대해서는 최여진은 "아무래도 그 전에 나왔던 방송 때문에 그런 것 같다. 한 집에서 산 것도 아니다. 전 와이프 분이 저보다 한 살 어리다. 저는 계속 존칭 쓰고 실장님이라고 표현하고, 그 분은 저한테 언니라고 한다. 하지만 서로 연락하고 카톡하고 그런 사이는 아니다. 남편 뺏은 건 아니다"라고 밝혔다. 남편과 사랑에 빠지게 된 계기에 대해서는 "오랜 시간 사계절 운동 같이 하고 지냈다. 사랑으로 변한 건 돌싱이 되고 나서도 한참 뒤다"라고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr