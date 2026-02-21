사진 = 장원영 인스타그램
아이브 장원영이 완벽한 미모를 가진 이유를 제대로 증명했다.

최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "As random as life"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 장원영은 헬스장에서 운동 기구 앞 거울 셀카를 찍고 있다. 장원영은 브라운 톤 집업 상의와 손가락이 드러나는 블랙 장갑을 착용했고 붉은 색 케이스의 휴대전화를 들고 카메라를 바라봤다.
또 다른 사진에서는 조명이 어두운 공간에서 턱을 손으로 받친 채 클로즈업 셀카를 남겼고 배경에는 분홍빛 조명이 비친다. 이어 윙크를 하며 작은 디저트를 손에 들고 카메라 쪽으로 내민 모습도 담겼다. 마지막 사진에서는 웨이브가 들어간 긴 머리를 늘어뜨린 채 정면 셀카를 찍었고, 귀걸이와 짙은 톤 상의가 포인트가 됐다.
이를 본 팬들은 "미녀의 축복이 끊임없다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "사진 너무 귀엽다", "내 인생의 축복 원영이", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다. 장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

