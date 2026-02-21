이미지 크게보기 사진 = 안정환 유튜브 채널

전 국가대표 축구선수 김남일이 햄버거 가게 창업 후 솔직한 월매출을 공개했다.19일 유튜브 채널 '안정환 19'에는 "자영업자 김남일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안정환은 명절을 앞두고 김남일이 창업한 햄버거 집 앞에서 모습을 드러냈다.그는 "(김남일이) 장사가 안 된다고 그러더니, 주변 지인분들이 '여기 햄버거 줄 서서 먹는다' 그러다라"고 폭로했다.앞서 안정환은 자신에 채널에서 "(김남일의) 햄버거 가게 하루 매출 30만 원이라고 짜증 낸다"고 김남일 햄버거 가게 일 매출이 '30만 원'이라고 폭로했던 것.당시 김남일은 "그 이야기를 왜 여기서 하냐"며 당황해 폭소케 했다. 이어 안정환은 "제가 사 달라고 그럴까 봐 거짓말한 것 같다"고 덧붙였다.햄버거 가게 안에서 김남일은 만난 안정환은 "아는 사람이 여기 먹으러 왔다더라. '여기 줄 서서 먹는다. 장사 잘된다' 그러던데 왜 '하루에 30만 원 판다' 개뻥을 쳤냐"고 분노했다.또 안정환은 "솔직히 얼마 버냐. 내가 뭐 달래나?"며 김남일의 실제 수익에 대해 궁금해했다.김남일이 선뜻 대답을 못하자 안정환은 "한 200 정도 버나 보네"고 예상 수익을 말했고, 김남일은 "200만 원 정도는 찍는다"고 솔직하게 밝혔다.안정환은 "나도 피잣집 창업을 준비하고 있다"며 "시장 조사를 하려고 온 거다"고 방문 목적을 밝혀 눈길을 끌었다.창업 경험자로서 김남일은 "한 1년 정도 (매장을) 돌려 봐야 될 것 같다. 그래야 매출이 어떤지 알 수 있다"고 조언했고, 이에 안정환은 "너도 김병헌처럼 요식업에 집중하려고 하냐"고 질문했다.김남일은 "그 친구 하곤 다르다"고 선을 그었고, 안정환은 "걔는 요식업만 한다"며 "물어보니까'너무 재미있다'더라. 잘 되나 보다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr