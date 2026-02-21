사진 제공 = KBS 2TV ‘살림남’

타쿠야가 어린 시절 헤어진 친아버지에 대한 진실을 처음으로 마주한다.21일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 일본 가족들에게 '슈퍼스타'로 통하던 타쿠야의 반전 서울살이 모습과 아들에게 말없이 한국을 찾은 어머니와의 하루가 그려진다.이날 방송에서 타쿠야는 난방비를 아끼기 위해 집안에서도 패딩을 껴입은 채 '짠내' 나는 하루를 보낸다. 스케줄이 없는 날, 이른바 '백수 모드'로 하루를 버티던 타쿠야의 집에 예고 없는 손님이 들이닥친다. 바로 아들의 방송 모습을 보고 걱정을 감추지 못한 일본인 어머니가 비밀리에 한국을 찾은 것.처음으로 아들의 집을 방문한 어머니는 정돈되지 않은 집안 풍경에 놀라움을 감추지 못한다. 어머니의 잔소리가 이어지자 타쿠야는 "최악의 상태를 들켰다"며 집을 나가 스튜디오를 긴장하게 만든다.이후 다시 마주 앉은 모자는 정성스레 차려진 집밥을 앞에 두고 조심스럽게 대화를 이어간다. 타쿠야는 어린 시절 희미한 기억으로 남아 있는 친아버지에 대해 처음으로 입을 열고, 20여 년 동안 가슴속에 묻어둔 친아버지에 대한 궁금증을 꺼내놓는다.타쿠야의 예상치 못한 질문에 한동안 말을 잇지 못하던 어머니는 끝내 홀로 삼켜왔던 진실을 고백하며 눈물을 보인다. 처음으로 마주한 충격적인 사실 앞에 타쿠야 역시 깊은 생각에 잠긴 채 말을 잇지 못해 현장에는 무거운 정적이 흐른다.타쿠야 모자의 진심 어린 하루와 베일에 싸여있던 가족사의 전말은 21일 오후 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다. '살림남'은 오는 28일부터 매주 토요일 오후 9시 20분으로 방송 시간을 옮겨 시청자들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr