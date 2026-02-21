사진=텐아시아DB

코드 쿤스트가 김태리 역할의 중요성을 강조했다.20일 tvN 새 예능 '방과후 태리쌤' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 박지예 PD, 황슬우 PD를 비롯해 김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.'방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담아낸 리얼리티 예능이다. 김태리가 연극반 선생님을 맡고, 최현욱과 강남이 보조 선생님으로 합류한다. 코드 쿤스트는 연극 무대의 음악 감독으로 참여해 힘을 보탠다.학생들과의 기억에 남는 일화를 묻는 말에 코드 쿤스트는 "사과에 완전히 빠진 친구가 한 명 있었다. 거의 전문가 수준이었는데, 그 친구가 제일 어리다. 그런데도 벌써 뭔가를 깨우친 느낌이었다. 몸을 거의 쓰지 않고 사과를 따는 법을 알고 있었다. 초등학교 2학년이라길래 조기 교육의 힘을 또 한 번 느꼈다"고 말했다.이어 그는 "평소에는 정말 귀여운데, 그 순간만큼은 너무 진지해서 누구도 뭐라고 할 수 없는 분위기였다. 나중에는 사과 농장을 노리는 것 같았다. 대한민국 사과의 미래가 그 친구에게 달린 느낌이었다"고 너스레를 떨면서 본방송에 대한 기대를 키웠다.최현욱 역시 "이런 순간이 많았다. 많이 웃었던 것 같다"고 전했다. 이때 옆에 앉아 있던 김태리가 돌연 최현욱에게 귓속말을 건넸고, 이를 지켜보던 코드 쿤스트는 "항상 이런 식이다. 태리가 없으면 아무것도 결정이 잘 안 돌아간다"고 말하며 웃음을 자아냈다.최현욱은 "연극에서 부르는 노래가 하나 있는데, 아이들의 아이디어로 즉흥적으로 가사가 바뀐 적이 있다. 그중 도연이라는 친구가 있었는데, 아까 말한 '사과 박사'의 친형이다. 그 친구의 즉흥적인 아이디어가 정말 놀라울 정도로 신기했다. 연기자로서도 배우고 싶다는 생각이 들 정도였다. 그런 장면들이 인상 깊게 남아 있다"고 밝혔다.'방과후 태리쌤'은 22일 오후 7시 40분 tvN에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr