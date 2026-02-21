사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
코드 쿤스트가 김태리 역할의 중요성을 강조했다.

20일 tvN 새 예능 '방과후 태리쌤' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 박지예 PD, 황슬우 PD를 비롯해 김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.

'방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담아낸 리얼리티 예능이다. 김태리가 연극반 선생님을 맡고, 최현욱과 강남이 보조 선생님으로 합류한다. 코드 쿤스트는 연극 무대의 음악 감독으로 참여해 힘을 보탠다.
사진=tvN
사진=tvN
학생들과의 기억에 남는 일화를 묻는 말에 코드 쿤스트는 "사과에 완전히 빠진 친구가 한 명 있었다. 거의 전문가 수준이었는데, 그 친구가 제일 어리다. 그런데도 벌써 뭔가를 깨우친 느낌이었다. 몸을 거의 쓰지 않고 사과를 따는 법을 알고 있었다. 초등학교 2학년이라길래 조기 교육의 힘을 또 한 번 느꼈다"고 말했다.

이어 그는 "평소에는 정말 귀여운데, 그 순간만큼은 너무 진지해서 누구도 뭐라고 할 수 없는 분위기였다. 나중에는 사과 농장을 노리는 것 같았다. 대한민국 사과의 미래가 그 친구에게 달린 느낌이었다"고 너스레를 떨면서 본방송에 대한 기대를 키웠다.
사진=tvN
사진=tvN
최현욱 역시 "이런 순간이 많았다. 많이 웃었던 것 같다"고 전했다. 이때 옆에 앉아 있던 김태리가 돌연 최현욱에게 귓속말을 건넸고, 이를 지켜보던 코드 쿤스트는 "항상 이런 식이다. 태리가 없으면 아무것도 결정이 잘 안 돌아간다"고 말하며 웃음을 자아냈다.

최현욱은 "연극에서 부르는 노래가 하나 있는데, 아이들의 아이디어로 즉흥적으로 가사가 바뀐 적이 있다. 그중 도연이라는 친구가 있었는데, 아까 말한 '사과 박사'의 친형이다. 그 친구의 즉흥적인 아이디어가 정말 놀라울 정도로 신기했다. 연기자로서도 배우고 싶다는 생각이 들 정도였다. 그런 장면들이 인상 깊게 남아 있다"고 밝혔다.

'방과후 태리쌤'은 22일 오후 7시 40분 tvN에서 첫 방송 된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

