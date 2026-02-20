사진=고소영 유튜브

배우 고소영이 소탈한 일상을 공개했다.20일 고소영 유튜브 채널에는 '설날 맞이 파워 J의 정겨운 전통시장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 전통시장에 방문했다. 그는 "시장 가기 전에 배를 든든하게 채워야 한다. 배고픈 상태에서 시장에 가면 너무 물건을 쓸데없이 사게 된다"고 말했다."가끔 시장에 왔었다"는 고소영은 "현금, 쇼핑 리스트 준비해 왔다. 꼭 필요한 것만 사겠다"고 전했다. 패션에 대해서는 "무조건 따뜻하게 입었다. 아우터는 페이크퍼"라고 이야기했다.고소영은 "시장에 되게 오랜만에 왔다"고 밝혔다. 시장 상인들에게 환대를 받은 그는 "잘 모를 때는 전문가의 의견을 듣는 게 좋다"고 전적인 믿음을 드러냈다.팬들의 요청에 사진 촬영 시간까지 가진 고소영은 두부 쇼핑 후 "리스트에 없던 것 아니냐"는 스태프 지적에 "진짜 억울하다. 리스트에 있다"고 해명했다. 그러나 미남 사장님이 있는 생선 가게에서는 쇼핑 리스트에 없던 오징어, 전복을 구매해 웃음을 안겼다.시장 쇼핑을 하며 고소영은 "사람 사는 분위기가 좋다. 재미있고 유쾌하잖아"라며 만족감을 드러냈다. 옛날 호떡 가게 사장은 "하나 더 드렸다. 장동건 씨 주세요"라며 훈훈한 인심을 드러내기도 했다.또 고소영은 장갑 없이 카메라를 들고 있는 스태프를 안타깝게 바라보며 손가락 없는 장갑을 선물하고 "지금 바로 끼라"며 배려했다. 시장 쇼핑 후 그는 "자주 못 나오는데 종종 나오려고 한다"는 말과 함께 시장 사람들의 인심과 친절에 감사함을 드러냈다.한편, 고소영은 최근 유튜브에서 남편 장동건 명의의 300억 한남동 건물을 자랑해 뭇매를 맞은 바 있다. 이후 해당 영상을 삭제했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr