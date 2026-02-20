'솔로지옥5' 출연자 이성훈 / 사진 = 넷플릭스 인스타그램

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 이성훈이 이명박 전 대통령 외손자설에 대해 입을 열었다.이성훈은 유튜브 채널 'HAHA Podcast'(하하 팟캐스트)에 지난 17일 출연했다. 공개된 영상에서 그는 '솔로지옥5' 출연 계기, 천국도 비하인드 등 두 진행자와 다양한 이야기를 나눴다.진행자는 영어로 "이명박 전 대통령의 손자가 맞냐"고 질문했고 이성훈은 "아니다. 이미 사실이 아니라고 밝혀진 내용"이라며 의혹을 부인했다. 이어 그는 "인터넷이 미쳤다"고 덧붙였다. 앞서 이성훈은 '솔로지옥5' 출연 당시 외모와 목소리가 비슷하다는 이유로 이명박 전 대통령의 외손자라는 소문에 휩싸인 바 있다.진행자는 "어떻게 두 사람의 얼굴을 붙여놓고 '뼈 구조가 닮았다'고 할 수 있냐"며 황당한 심경을 표했고 또 다른 진행자 역시 "인터넷에 올라오는 건 아무 것도 믿으면 안 된다"고 반응했다.한편, 이성훈은 '솔로지옥5'에서 최미나수에게 줄곧 마음을 표현했고, 최종 선택에서 서로를 선택하며 커플로 이어졌다. 그러나 그는 14일 방영된 스핀오프 프로그램 '솔로지옥 리유니언'을 통해 실제 연인으로 발전하지는 않았다는 사실을 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr