사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

‘신상출시 편스토랑’ 남보라가 친정엄마에게 눈물의 손편지를 전한다.20일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 13남매 맏딸이자 ‘콩알이 엄마’ 남보라의 엄마를 향한 뭉클한 진심이 공개된다. 임신하고 나니 이제야 엄마의 마음을 잘 알게 됐다는 딸 남보라의 고백에, 온몸이 부서져라 13남매를 낳고 기른 어머니도 눈물을 보였다고 해 ‘편스토랑’ 본 방송에 대한 궁금증을 더한다.이날 공개되는 VCR 속 남보라는 친정엄마와 함께 배 속의 ‘콩알이’ 검진 결과를 듣기 위해 산부인과를 찾았다. 남보라는 친정엄마의 손을 붙잡고 떨리는 검사 결과를 들었다. 이제 점점 출산이 피부로 와닿기 시작한 예비 엄마 남보라는 문득 13남매를 낳은 엄마의 출산에 대해 물었다. “당연히 13명을 모두 자연분만으로 낳았지”라는 엄마의 말에 남보라는 새삼 엄마의 대단함을 실감하며 놀랐다. 이어 엄마의 우여곡절 가득했던 13번의 출산 스토리에 ‘편스토랑’ 식구들도 모두 숨죽이고 귀를 기울였다고. “너희는 다 내 생명과 바꾼 아이들이다”라는 남보라 엄마. 남보라의 눈시울을 붉게 한 엄마의 13남매 출산기는 방송에서 확인할 수 있다.이날 남보라는 엄마에게 하고 싶은 말을 진심을 다해 꾹꾹 눌러쓴 손편지를 전했다. 남보라는 “아기가 생기니까 엄마 생각이 많이 난다”라며 “엄마가 13번째 동생 임신했을 때 내가 했던 말 기억 나?”라고 물었고, 엄마는 미소만 지었다. 남보라는 어린 맘에 그때 느꼈던 솔직한 심정을 털어놓고, 어린 맘에 엄마에게 했던 못된 말을 전하며 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 이제야 조금은 알게 된 엄마의 마음, 그런 엄마를 향한 미안함과 속상한 마음, 고마움이 담겨 있었다. 눈물을 뚝뚝 흘리는 남보라를 보며 엄마도 말없이 눈물을 흘렸다고.남보라의 편지를 읽은 남보라의 친정엄마는 “늘 미안하다”라며 처음으로, 딸에게 자신의 속마음을 털어놨다. 엄마가 남보라에게 미안하다고 한 이유는 무엇일까. 세상 모든 엄마와 딸들이 공감하고 함께 눈시울 붉힐 남보라 모녀의 이야기는 20일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr