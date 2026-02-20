사진제공=MBC ‘전지적 참견 시점'

MBC ‘전지적 참견 시점’에 대한민국을 들썩이게 한 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’의 창시자 김나리 제과장이 출격한다. ‘유행 절단기’ 전현무와 트렌드를 이끄는 김나리 제과장의 만남은 관심을 모은다.오는 21일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 386회에서는 대한민국에 열풍을 일으킨 ‘두쫀쿠’ 창시자 김나리 제과장의 하루가 그려진다.‘두바이 쫀득 쿠키’는 중동 식재료인 카다이프와 피스타치오 페이스트를 넣고 마시멜로 피로 동그랗게 감싼 디저트다. 쫀득하면서도 바삭한 식감으로 전국적인 품귀 현상을 빚었고, 이른바 ‘두쫀쿠 지도’가 만들어지거나, 구두방에서까지 ‘두쫀쿠’ 판매에 뛰어드는 등 신드롬을 일으켰다. 이와 같은 열풍의 시초로 알려진 김나리 제과장은 25년 4월 ‘두쫀쿠’ 형태를 처음 만들어 출시, 1년도 채 안된 기간에 월 25억 원·일 매출 1억 3000만 원을 기록하며 인생 역전에 성공했다.그 성공의 배경에는 해군 부사관 출신이라는 독특한 이력이 자리한다. 군 복무 당시에도 ‘최장 비행 시간’을 기록할 만큼 남다른 열정을 보였던 김나리 제과장. 군 생활 중 취미로 시작한 베이킹을 계기로, 전역 후 군 선임이었던 윤민 대표와 함께 창업에 도전, 이후 ‘두쫀쿠’를 탄생시키며 지금의 자리에 올랐다는 후문이다.군 복무 시절부터 성실하고 꼼꼼한 성격을 자랑하던 김나리 제과장은 실제로 ‘두쫀쿠’ 공장에 가장 먼저 출근해 가장 늦게 퇴근하는 일상을 보여준다. 직원 60명의 이름을 모두 외우고, 일일이 컨디션을 체크하는 것은 물론, ‘두쫀쿠’ 제조부터 택배 출고까지 전 과정을 직접 점검하며 현장을 진두지휘해 감탄을 자아냈다. 특히 창업 초기부터 인연을 이어온 택배 기사와의 각별한 사연도 공개돼 훈훈함을 더할 예정이다.9평 남짓한 공간에서 시작해 현재 10개의 작업실로 확장된 ‘두쫀쿠’ 생산 현장도 관전 포인트다. ‘두쫀쿠’만 하루 평균 3만 개를 생산하는 공장에서는 60명의 직원이 분주히 움직이며 아직 사그라들지 않은 ‘두쫀쿠’의 인기를 실감케 한다. 특히, 직원들에게 ‘두쫀쿠’를 무한 제공하는 이색적인 복지와 함께, 일주일에 피스타치오 페이스트만 800kg 이상 소진되는 스케일 역시 눈길을 끌 전망이다.한편, 손만 대면 유행이 끝난다는 ‘유행 절단기’ 전현무와 트렌드를 이끄는 김나리 제과장의 만남은 이번 회차의 하이라이트. 트렌드를 만드는 자와 트렌드를 절단내는 자의 살 떨리는 만남 속에서 어떤 이야기가 벌어질지 기대를 모은다.김나리 제과장의 ‘두쫀쿠’로 가득 찬 하루는 오는 21일 밤 11시 10분 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr