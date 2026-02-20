사진=텐아시아DB

'아침마당' 안성훈이 영기와 3년간 함께 살았다며 돈독한 사이를 뽐냈다.안성훈은 20일 오전 방송된 KBS1 '아침마당' 금요일 코너 행복한 금요일 쌍쌍파티에 출연했다.가수 영기와 팀을 이룬 안성훈은 "영기 형과 안 지 7년 정도 됐고 3년 정도 함께 살아서 친형제 같은 관계다. 함께 살 때 생활에 필요한 물품들을 형이 많이 사줬던 만큼 오늘 우승으로 은혜를 갚겠다"고 당찬 포부를 전했다.안성훈과 영기는 컨츄리꼬꼬의 'Oh, My Julia'로 기선 제압에 나섰다. 안성훈은 리드미컬하고 시원한 가창력을 뽐냈고 유쾌한 춤사위를 더해 출연자들과 함께 무대를 즐기며 현장 분위기를 달궜다.이어 영기가 "안성훈이 아직 보여주지 않은 개인기가 많다. 휴대폰 메모장에 성훈이가 잘하는 개인기를 적어둔 적이 있다"고 밝혔다. 안성훈은 딘딘 성대모사와 조용필의 모창을 보여주며 매력 어필을 성공적으로 마쳤고 2라운드 퀴즈 대결에서 2연승을 거두며 선두로 올라섰다.필살기로 대결하는 마지막 라운드에서 안성훈은 자신의 곡 '웃어라 친구야'로 대세 굳히기에 나섰고 영기가 '동네 오빠'로 흥을 돋우며 최종 우승에 성공했다.우승을 차지한 안성훈은 "앞으로도 열심히 노래하고 저희의 우정을 영원히 지키겠다"고 전했고 영기는 "진심으로 성훈이의 성공을 바라고 오늘 이 상도 안성훈에게 바치겠다"며 끈끈한 우정을 다시 한번 자랑하며 우승의 기쁨을 누렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr