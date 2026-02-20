이미지 크게보기 사진 = 야노시호 유튜브 채널

일본의 톱모델이자 추성훈의 아내 야노시호가 눈물의 무명 시절을 고백했다.20일 채널 '야노시호'에는 "야노시호의 첫 도쿄 상경 풀스토리 (ft. 눈물의 첫 오디션, 단골 우동집)"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 야노시호의 도쿄 상경 스토리가 담겼다. 그는 도쿄 첫 자취방을 찾아 눈길을 끌었다.그는 "고등학생 때였는데 여기가 회사랑 학교의 중간 지점이었다"며 "그때는 시간이 없어서 공원이 있는 줄도 몰랐다"고 회상했다.이어 두 번째 자취방을 찾았지만 없어진 사실에 슬픔을 감추지 못했다. 야노시호는 "추성훈도 부산에서 살던 집이 없어졌는데 그 기분을 알겠다"며 아쉬움을 드러냈다.제작진과 함께 단골 우동집을 찾은 야노시호는 모델 데뷔 초반의 순탄치 않은 과정에 대해 털어놨다.야노시호는 "잡지 촬영이랑 TV 광고 오디션을 정말 많이 봤는데 많이 떨어졌다"며 "TV 광고는 카메라 테스트를 하니까 연기를 못하면 안 돼서 부끄러웠다"고 당시 심경을 고백했다.또 "열심히 해도 계속 떨어졌다"고 한 번에 뜬 벼락스타가 아님을 시사했다.결국 "드디어 됐다!"며 성공했다고 생각한 때는 23살이었다고. 야노시호는 "머리를 23살쯤 잘랐다. 그때는 엄청 유명한 미용사한테 머리를 잘랐다. 잡지에서 '시효가 되고 싶다'고 미용실 가서 '시호 보브컷' 해주세요라는 느낌? 엄청 (헤어스타일이) 유행했다"며 당시 "유명했던 잡지에 출연해 빵 터졌다"고 했다.성공하기까지 5년을 눈물로 버텼다고. 야노시호의 인생 스토리를 들은 제작진은 "만약에 시호님이 그때 한마디를 한다면?"고 질문을 했고, 야노시호는 "재밌는 일이 많이 일어날 거라고"며 눈시울을 붉혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr