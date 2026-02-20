/ 사진=텐아시아 DB

가수 김희철이 연애사를 공개했다.KBS Joy '이십세기 힛-트쏭' 301회에서는 첫사랑 재질의 멤버가 있었던 그룹들만을 모아 '그 시절 우리가 좋아했던 첫사랑 그룹 힛-트쏭'을 구성한다.이날 방송에서는 O-24의 '첫사랑(99)'가 소개된다. 1999년 발표한 1집 데뷔 앨범의 후속곡인 '첫사랑'은 경쾌하면서도 따뜻한 멜로디에 첫사랑의 설레는 마음을 담은 순수한 가사로 풋풋한 멤버들의 이미지가 어우러져 많은 사랑을 받은 곡이다.O-24가 활동할 당시 음악프로그램에서는 "S.E.S.와 핑클의 요정 계보를 있는 그룹"이라는 멘트로 소개되기도 했지만, 원래 0시부터 24시까지 힙합에 살고 힙합에 죽는다는 뜻의 힙합그룹으로 고난도 댄스를 소화하기도 했지만 주목받지 못했고, 이후 '첫사랑'으로 남학생들에게 많은 사랑을 받았다고.O-24의 첫사랑 재질의 멤버로는 어린 시절부터 남다른 비주얼로 제과 회사 모델로 연예계 데뷔를 시작한 '김민지'가 언급된다. 가수 데뷔 전 시트콤의 아역으로 등장하기도 했지만, 현재는 연예계를 은퇴한 뒤 자전거 메타닉 샵을 운영하며 여전히 방부제 미모를 자랑하고 있다고.한편 스튜디오에서는 '첫사랑 재질' 멤버들의 자료화면이 나올 때마다 함성이 쏟아졌고, 급기야 이미주는 "자료화면 뒤에 내 원샷 잡지말라"라며 제작진에게 부탁하기도 했다.뿐만 아니라 '첫사랑 재질'의 멤버들이 많은 대시를 받기도 했다는 설명에 이미주는 김희철을 향해 "대시를 많이 받았냐"며 추궁하기 시작했고, "음악 방송에 나온 모든 여자 가수들에게 대시 받은 적도 있다"라며 스튜디오를 다시 한번 들썩이게 한다.여기에 "방송에 X가 나온 적이 있느냐"는 질문에 "많이 나왔다"라고 밝혀 김희철의 연애사 공개에 현장이 술렁이기도 한다. 한편, 한 멤버를 발견한 김희철은 "내 전부인"이라며 한 멤버를 언급한다.20일 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '이십세기 힛-트쏭' 301회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr