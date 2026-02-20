이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

개그우먼 이성미가 절친 노사연에게 느낀 배신감을 폭로했다.18일 MBN '속풀이쇼 동치미' 선공개 영상에서 이성미는 "노사연에게는 나밖에 없었고, 나 역시 이 언니가 전부였다"며 굳건했던 과거를 회상했다.하지만 이들의 관계는 한 남자를 만나면서 '사랑'에 눈이 멀어 한순간에 달라졌다고.이성미는 노사연이 미국 여행을 마치고 돌아온 날을 잊지 못한다고 말했다. 그는 "같은 아파트에 살았는데 노사연이 '집으로 오라'며 나를 초대했다"고 떠올렸다.이성미는 미국에서 자신의 선물을 사왔을 거라 기대했다고. 하지만 노사연이 가방을 여는 순간, 이성미의 기대는 경악을 바뀌었다.노사연은 가방 안에 든 미국에서 사온 물건을 하나씩 꺼내면서 "건 우리 무송이 삼촌 바지, 우리 무송이 삼촌 티셔츠, 신발"이라며 오로지 이무송을 위한 선물만 사왔던 것.이성미는 "자랑하려고 나를 부른 거였다. 너무 서운해서 '평생 이 언니를 모셔야 하나' 싶을 정도로 욱했다. 내건 미제 껌 하나 없더라"며 서운함을 토로했다.또 "수십 년 우정이 남자 하나 때문에 하루아침에 무너질 수 있다는 걸 깨달았다"고 토로했다.특히 평소는 털털하던 노사연의 달라진 모습에 놀랐다고. 이성미는 "이 언니가 그렇게 혀가 짧은 줄 몰랐다"며 통화 목소리를 흉내 내 폭소케했다.한편 '동치미'는 오는 21일 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr