사진=인스타그램

사진=유튜브 '백은하의 주고받고'

소녀시대 티파니와 결혼을 앞둔 배우 변요한이 '사랑'을 정의했다.20일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 '[독점] 변요한에게 물었다, 사랑이란?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 변요한은 넷플릭스 영화 '파반느' 홍보차 출연해 '사랑'에 대해 이야기했다.그는 작품 속 인물 '박요한'을 연기하며 "사랑하고 싶고, 사랑받고 싶다. 그런데 옆에는 누구도 없다. 이런 내 경험, 친구들의 경험, 내 가까운 지인들의 경험 같았다"고 털어놨다.작품 속 세 인물의 인연에 관해 이야기하던 변요한은 "(사랑은) 삼각이 재미있다. 쌍방은.."이라고 언급하다가 "지루해 죽겠다"고 자폭해 폭소케 했다.변요한은 "쌍방보다 감정이 하나 더 있어서 삼각이 재미있는 것 같다"면서 "'솔로지옥' 메기가 등장할 때, 메기라는 소리에 사람들이 미어캣이 된다"고 설명했다.또 변요한은 극중 인물을 탐구하며 "애정결핍이 뭘까 궁금했다. 답은 못 찾았다"고 이야기했다."사랑이 뭐길래"라는 질문에 변요한은 "사랑에 대한 정의가 매년 바뀌는 것 같다"고 털어놨다. 백은하가 "요즘 시기가 또 시기이니만큼"이라며 예비 신부 티파니를 언급하자, 그는 "여기는 유튜브 방송을 하러 오는 곳이 아니라 고해성사하러 오는 곳 같다"는 말과 함께 쑥스러운 미소를 보였다.변요한은 "사랑에 대한 정의는 매년 변하지만, 지금 생각으로는 '선택'인 것 같다. 사랑은 선택하는 것"이라며 "다음 선택을 위해, 모든 것에 대해 더 나은 것을 위한 선택을 하는 게 아닌가 싶다. 하루하루 선택을 해야 하는 것이 사랑"이라고 표현했다.그러면서 "그 정의는 또 달라질 수 있지만, 지금은 그렇다. 모든 감정의 정의는 시기마다 다르다"고 덧붙였다.변요한은 작품에서 '어마어마한 키스신'을 예고하며 "나쁘지 않았다. 그분과 키스신을 찍어서 행운아라고 생각한다"는 말로 기대감을 높였다.한편, 변요한은 지난해 12월 소녀시대 멤버 티파니와 열애를 인정하고 "결혼을 전제로 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr