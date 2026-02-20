이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

'금쪽같은 내 새끼' 부모의 이혼 후 엄마를 "저주한다"며 폭언과 테러를 일삼던 초등학교 5학년 금쪽이가 엄마의 상처를 감싸안아 오은영 박사마저 눈물 흘리게 만들었다.20일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 이혼 후 깨진 관계 속에서 깊은 상ㅊ어를 입은 금쪽이의 두 번째 이야기가 그려졌다.앞서 금쪽이는 "아빠 사진을 가위로 잘라내고 싶다"는 충격 발언과 함께 엄마를 향한 공격적인 태로를 보여 큰 우려를 낳았다.오은영 박사는 "휴전선에서 대치하고 있는 가족같다"며 "부모의 이혼으로 비롯된 상처가 고스란히 아이들에게 남는다", "엄마는 자기 연민이 많다"고 분석했다.이날 '부부 싸움 심리극'을 통해 엄마는 아이들 앞에서 남편과 싸우는 상황을 다시 재연했다. 결국 엄마는 상황극을 하다 폭발해 오열했고, 이때 금쪽이의 달라진 반전 모습이 놀라움을 안겼다.금쪽이는 휴지를 뜯어 엄마의 눈물을 닦아준 것. 평소 엄마에게 독설을 쏟아내던 모습은 온데간데없고, 이혼의 상처로 무너진 엄마를 묵묵히 보듬는 금쪽이의 모습에 오은영 박사를 비롯 스튜디오는 눈물바다가 됐다."어린 시절 엄마, 아빠가 싸우는 모습을 본 게 상처였다"며 아빠를 보고 싶지 않다는 금쪽이.또 금쪽이는 성숙한 생각을 전했다. 금쪽이는 "원망을 사랑으로 바꿨다"며 어른보다 빠른 회복력을 보여 놀라움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr