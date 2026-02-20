이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '홍쓴TV'

이미지 크게보기 사진 = 홍현희 SNS

개그우먼 홍현희가 '전지적 참견 시점' 멤버들에게 봉투를 건넸다.20일 '홍쓴TV' 채널에는 "전지적 4뚱 시점"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 홍현희는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서 5년간 함께 한 작가의 퇴사 기념 선물을로 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'를 만들었다.홍현희는 '전참시'에서 인연을 맺은 전 매니저 정철과, 헤어 원장, 천뚱을 한자리에 불러 모아 눈길을 끌었다.그는 "정철이부터 샵뚱까지 5년 이상 함께 한 작가님인데, 추억이 많다. 밥 한끼 한 번도 못해 오랜만에 다 모여서 선물을 준비하려고 한다"며 이유를 설명했고, 또 '여러분들을 모은 게 내가 작아 보이고 싶어서"고 말해 폭소케했다.이어 홍현희는 주방에서 두쫀쿠 재료를 갖춰놓고 전 매니저 정철, 천뚱과 함께 열심히 케이크를 만들었다. 무려 20kg 감량으로 화제가 됐던 홍현희는 "두쫀쿠를 일주일 내내 하루에 2개씩 먹었다"고 밝혀 놀라움을 안기기도."이제는 두쫀쿠를 끊었다"며 "안 맞는다 것 같다"고 말하면서도 두쫀쿠를 만들면서 시식을 해 웃음을 안겼다. 남편 제이쓴도 등장해 세 사람이 만든 두쫀쿠를 맛봤다. 그는 "솔직히 맛있다. 목은 좀 메인다"며 연신 먹어보며 감탄을 했다.이어 홍현희는 정성 들여 만든 두쫀쿠 케이크를 가지고 송별회 장소에 도착했다. 케이크 뿐만 아니라 홍현희가 준비 한 건 또 있었다. 그는 의문의 봉투를 하나씩 멤버들에게 전달한 것."같이 잘 먹고 잘 살자"며 홍현희는 전참시 멤버들에게 "홍보할 게 있으면 해라"며 근황 소식을 주고받았다.이후 홍현희는 여러 개 봉투를 꺼냈고, 샵뚱은 "몰래카메라에요?"고 놀라움을 감추지 못했다. 또 "작위적인 얘기일 수 있겠지만", "돈보다도 이 멘트가"며 감동한 모습을 보였고, 천뚱도 "이거 내보내 주셨으면 좋겠다. 손 편지가 요즘 거의 없지 않나"며 역시 고마움을 전했다.홍현희가 건넨 편지에는 각각 빼곡히 적힌 글이 있었다. 그는 "연예대상 때 MBC는 메달을 준다. '전참시'로 여러 번 상을 받았는데, 저보다 여러분이 있었기에 상을 탈 수 있었다. 같이 찍을 수 있다는 사람이 좋은 거니까"고 진심을 전했고, 멤버들은 박수를 치며 화답했다.한편 최근 홍현희 남편 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴은 자신이 출시한 제품이 다이어트 보조제 혹은 약이 아님을 해명해 화제를 모았다.홍현희는 최근 몸무게를 10kg 이상 감량하며 화제를 모았고, 이와 관련, 홍현희는 "혈당 관리에 집중했고 식습관을 조절했다"고 밝힌 바 있다. 하지만 곧 제이쓴이 홍현희의 다이어트를 앞세운 제품을 론칭하면서, 모든 것이 사업을 위한 홍보 마케팅이었다는 비판에 휩싸였던 것.제이쓴은 13일 오후 자신의 SNS 계정을 통해 "이건 건강기능식품도 아니고 의약품도 아닌 일반식품이다. 홍현희가 건강한 식습관을 되찾아 가는 과정에서 꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를 좀 더 안전하고 균일한 품질로 간편하게 섭취할 수 있도록 제품화한 것"고 해명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr