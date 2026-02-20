이혼 후 4개월 만에 재회했는데…오은영, 결국 입 열었다 "무반응은 상처의 표현" ('금쪽같은')

사진제공=채널A

오은영이 침묵의 의미에 대해 짚었다.20일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘엄마를 저주하며 테러를 시작한 초5 아들’의 두 번째 사연이 공개된다.지난 방송에서 금쪽이는 과거 가족사진을 ‘흑역사’라고 표현하며 괴로워하는 모습을 보여 안타까움을 자아냈다. 이어 부모의 이혼 이후 아빠와 첫째, 엄마와 금쪽이로 나뉘어 지내는 가족의 사연이 전해지며 관계 회복 가능성에 관심이 쏠린다.이날 선공개된 영상에서는 엄마와 크게 다툰 뒤 집을 떠났던 첫째가 금쪽이의 초대로 4개월 만에 집을 찾는 모습이 공개된다. 엄마가 집에 없다는 사실에 안심한 채 들어선 첫째는 가장 먼저 자신의 방을 찾는다. 방안을 둘러보며 시간을 보내던 첫째는 금쪽이와 보드게임을 하고 대화를 나누는 등 비교적 편안한 모습을 보인다.그러나 엄마가 예고 없이 귀가하면서 분위기가 단숨에 얼어붙는다. 도어락 소리가 들리자 첫째의 표정이 굳고, 엄마와 마주한 상황에서 첫째는 “안 온다며”라고 그동안 쌓인 갈등과 감정이 응축된 한마디를 건넨다. 이후 식탁에 함께 앉은 모녀 사이에는 대화 대신 침묵이 흐른다.결국 첫째는 식사를 멈추고 방으로 들어가고, 엄마는 뒤늦게 쫓아가 대화를 시도하지만 상황은 쉽게 풀리지 않는다. 이를 지켜보던 금쪽이는 분위기를 감지하고 “음료수를 사 오겠다”라며 자리를 비운다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 오 박사는 “아이의 무반응은 무관심이 아니라 상처의 표현일 수 있다”고 분석하며, 반복된 실망과 신뢰의 균열이 관계 단절로 이어질 수 있다고 설명한다.본 방송에서는 이혼 이후 처음으로 아빠를 다시 만나게 된 금쪽이의 모습도 담길 예정이다. 금쪽이는 부모의 이혼 이후 엄마에게는 폭언과 폭력적 행동을 보이는 반면, 아빠에게는 감정을 차단하는 상반된 태도를 보여왔다. 특히 “아빠 사진을 잘라내고 싶다”는 충격 발언 후 금쪽이가 상담 이후 어떤 변화를 보였을 지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr