사진=텐아시아 DB, 윤태화 SNS

사진=윤태화 SNS

사진=윤태화 SNS

트로트 가수 윤태화가 모친의 투병으로 인한 이혼 사실을 고백한 가운데, 그가 파경을 맞았던 해 발표한 자작곡의 가사가 눈길을 끌었다.윤태화는 2023년 9월 25일 자신의 인스타그램에 "그리울 때마다, 계절의 온도가 도와줄 때마다 이 노래를 들으며 돌아가 만나려고 만들었다"라는 글과 함께 하나의 영상과 사진을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 윤태화의 자작곡 '안아봐요'가 흘러 나오고 있는 모습. 앨범 그림에는 모친으로 보이는 인물이 긴 머리의 한 젊은 여성을 안고 있었고, 젊은 여성은 눈을 감고 있었다.윤태화는 "눈을 뜨면 사라지고 눈을 감아야 볼 수 있는 보고 싶은 사람"이라며 "그저 달려가 안아 보고 싶은 당신을 생각하며"라는 의미심장한 글을 덧붙이기도 했다.앞서 지난 19일 방송된 TV CHOSUN '미스트롯4'에서는 윤태화가 레전드 미션 2라운드 개인전에서 최진희의 '참회'를 선곡했다. '참회'는 이별 후 사무치는 후회를 담은 곡이다.최진희가 윤태화에게 곡 선택 이유를 묻자 윤태화는 어렵게 "제가 '미스트롯2'를 마친 뒤 결혼했는데, 1년 함께 살다가 다시 돌아왔다"고 이혼 사실을 밝혔다.윤태화는 "'미스트롯2' 시작할 때 어머니께서 쓰러지셔서 많이 힘들었다. 당시 남자친구와 결혼했지만, 제가 가장인 건 변함이 없었다. 어머니를 돌봐야 했기에 아내로서의 역할을 충분히 하지 못했고, 서로 잘 이야기하며 각자의 삶을 살기로 했다"고 설명했다.한편 1990년생인 윤태화는 2009년 만 19세라는 나이에 가요계에 데뷔했다. 이후 '내일은 미스트롯2'과 '현역가왕' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 그는 2022년 3월, 8살 연상의 비연예인과 결혼한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr