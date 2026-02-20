사진=유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'

사진=유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'

방송인 김숙이 비만 판정 기준에 대해 의문을 제기하며 본인의 견해를 밝혔다.지난 19일 김숙의 유튜브 채널에는 "싹 다 비웁니다, 진짜로! 김숙 물욕 대방출"이라는 제목의 영상이 게시됐다.이날 공개된 영상 속 김숙은 건강 검진을 받는 과정을 공유했다. 수척해진 모습으로 등장한 김숙은 "어제 대장 내시경을 위해 비우기를 했다. 위 아래로 다 비웠다. 그래서 지금 많이 움직이면 안 된다"라고 설명했다. 이어 그는 "나 왜 이렇게 떨리나. 건강검진은 항상 떨린다"라며 검사를 앞둔 심경을 전했다.방송인 송은이가 한 달 전 검진을 마친 사실을 확인한 뒤에는 "언니가 운동을 진짜 좋아하는데 몸은 근육질이 아니다. 운동을 완전 안 한 몸이다. 반면 나는 운동을 싫어하는데 근육질이다. 타고난 근수저"라고 언급했다.이날 체성분 분석(인바디) 검사를 진행한 김숙은 "하나가 확 치고 올라가서 뭔가 했더니 체지방률이었다. 근육인 줄 알았는데 근육은 제자리에 멈춰 있었다"라고 말했다. 또한 "내 생각엔 비만 기준이 잘못된 것 같다. 얼마나 말라야 표준이 되는 건가. 나는 나 정도면 말랐다고 생각한다. 난 살이 찌지 않았다"라며 검사 결과에 대한 본인의 입장을 피력했다.내시경 검사 단계에서는 의료진이 환자복을 조정하자 "엉덩이를 깐다. 나 너무 창피하다"라며 부끄러움을 나타냈다. 이후 수면 마취 상태에서 검사를 마친 김숙은 의식을 회복한 뒤 제작진에게 "왜 웃고 있나. 나한테 무슨 짓을 했나"라고 장난 섞인 질문을 던졌다.모든 검사를 마무리하고 송은이에게 결과를 보고한 김숙은 죽으로 첫 식사를 해결했다. 그는 "식욕이 돈다. 위 보호를 위해 먹어야 한다"라며 식사를 이어갔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr