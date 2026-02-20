박나래도 하차했는데…전현무, 결국 자폭했다 "내가 쓰는 건 안 예뻐" ('나혼산')

사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 '셀프 디스'를 한다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 ‘무지개 그랜드 바자회’의 애프터 서비스에 나서는 모습이 공개된다. 앞서 '나 혼자 산다'에서는 박나래, 키가 잇따라 하차했다.전현무는 ‘무지개 그랜드 바자회’ 애프터 서비스를 위해 피아노를 구매한 박천휴 작가의 집을 방문한다. 박천휴 작가의 감성과 취향이 가득한 집에 들어선 전현무는 ‘워너비 인테리어’에 흠뻑 취한다.“우리 집보다 여기가 더 좋아”, “센스는 돈 주고 못 사”라며 감탄을 연발하던 전현무는 급기야 박천휴 작가에게 뜻밖의 제안을 한다. 예상치 못한 전현무의 제안에 과연 박천휴 작가의 반응은 어떨지 궁금증을 자아낸다.전현무는 박천휴 작가의 인테리어 아이템에도 눈독을 들인다. 박천휴 작가가 “제가 쓰는 건 비싼 게 없어요”라고 하자, 전현무는 “내가 쓰는 건 비싼데 안 예뻐”라며 셀프 디스를 해 폭소를 자아낸다.뉴욕과 한국을 오가며 바쁜 일정을 보내고 있는 박천휴 작가는 ‘트민남’ 전현무를 위한 선물을 전한다. 선물을 본 전현무는 “이거 못 구하잖아!”라며 깜짝 놀한다. 바로 뉴욕에서도 줄 서서 사야 하는 핫한 가방이었던 것.이어 박천휴 작가는 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’이 ‘그래미 어워드’에서 ‘베스트 뮤지컬 시어터 앨범’ 부문 후보에 올라 시상식에 참석했던 이야기를 전하며, ‘그래미 어워드’에서만 받을 수 있는 굿즈들을 전현무에게 선물한다. 이에 전현무는 감동의 노래로 화답해 큰 웃음을 선사한다.‘트민남’ 전현무를 감동하게 만든 박천휴 작가의 선물은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr