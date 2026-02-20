'윤정수♥' 원진서, 성관계 만족도에 입 열었다…10년차 무자녀 부부라더니, 고개 '푹' ('사랑꾼')

사진=텐아시아DB

결혼 10년차 윤정수가 '아내 만족 못 시키는 남자'라는 굴욕 위기에 처한다.오는 23일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 간절한 임신의 염원을 담아 '대추나무 사랑 특공대'를 결성한 심현섭, 윤정수, 배기성 세 쌍의 부부가 14년 차 산부인과 전문의 김지연과 영상 통화를 통해 '2세 만들기' 특급 전략을 전수 받는다.지난 방송에서 3대째 내려오는 '삼신할배' 한의원으로 출격해 49금 질문의 향연으로 사랑꾼들을 후끈하게 달군 배기성의 아내 이은비에 이어, 이번에는 윤정수의 아내 원진서가 바통을 이어받아 산부인과 전문의를 상대로 고수위의 질문 폭격을 예고한다.특히 명의를 만나 기대감이 폭발한 원진서는 "속설 중에 '아들을 낳고 싶으면 아내를 (잠자리에서) 만족시켜야 된다'라는 이야기가 있던데"라는 돌직구 질문으로 현장을 초토화시켰다. 예상하지 못한 아내의 질문에 윤정수는 안경까지 벗으며 어쩔 줄 몰라 했고, 곁에 있던 심현섭, 배기성 역시 얼굴을 붉히며 당황스러운 기색을 감추지 못했다.스튜디오에서 지켜보던 김국진은 "남자들 저 표정 봐"라며 폭소해 웃음을 유발했다. '어른들의 성교육 선생님'이라고 불리는 김지연 전문의가 전하는 명쾌한 의학적 조언과 고개 숙인 윤정수의 진실은 이날 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr