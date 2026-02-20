박나래 빠진 '나혼산' 빈자리 채웠는데…결국 전현무에 "반성하게 돼" ('나혼산')

사진제공=MBC

박나래, 키가 빠진 '나 혼자 산다'의 빈자리를 채운 박천휴 작가가 전현무의 ‘무쫀쿠(전현무+두쫀쿠)’ 맛에 반한다. 충격적인 비주얼에 대한 선입견을 무너뜨리는 맛에 놀란 박천휴 작가의 반응이 눈길을 모은다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 ‘무지개 그랜드 바자회’의 애프터 서비스에 나서는 모습이 공개된다.전현무는 박천휴 작가에게 ‘무지개 그랜드 바자회’에 참여해 준 마음에 대한 보답으로 ‘무쫀쿠’를 선물한다. 전현무가 조심스럽게 ‘무쫀쿠’ 포장지에 그려진 그림을 보여주자 박천휴 작가는 “갑자기 반성하게 되네요”라며 ‘무스키아(전현무+바스키아)’의 창작력에 감탄한다.이어 박천휴 작가는 비닐봉지 속 ‘무쫀쿠’의 실체를 보고 순간 스친 생각에 웃음을 참으며 고개를 숙인다. 공개된 사진 속 테이블에 고개를 숙인 박천휴 작가의 모습과 멋쩍게 웃는 전현무의 모습이 담겨 웃음을 자아낸다. 전현무는 “선입견이야!”라며 맛에 한해서는 자신감을 보인다.박천휴 작가는 ‘무쫀쿠’의 맛을 본 뒤 “더 주시면 안 돼요?”라며 반전의 반응을 보여 전현무를 깜짝 놀라게 한다. ‘뉴요커’ 박천휴 작가의 입맛을 저격한 ‘무쫀쿠’의 매력에 전현무는 거대한 꿈까지 꾼다고 해 궁금증을 끌어올린다.전현무는 ‘무지개 그랜드 바자회’의 애프터 서비스로 박천휴 작가의 피아노를 위한 사은품도 선물한다. 박천휴 작가는 전현무의 사은품으로 더욱 완벽해진 피아노 앞에 앉아 연주 실력을 뽐내 시선을 모은다.‘뉴요커’ 박천휴 작가도 반한 전현무의 ‘무쫀쿠’ 맛은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr